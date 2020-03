La sincera confesión que compartió la hermana de Danna Paola

CIUDAD DE MÉXICO.- Van Rivera, la hermana de la actriz y cantante Danna Paola reveló una confesión en su cuenta en instagram con más 131 mil seguidores.

La publicación es una foto en blanco y negro donde posa de espaldas en el mar. Es un mensaje de motivación para todas aquellas mujeres que piensan que la apariencia es lo más importante.

"“Dear body I love you”. Con estrías, con celulitis,con gorditos... no somos perfectas! Eso lo vemos en las revistas y créanme que no es real... aprendamos a querernos más y a juzgarnos menos. A dejar de querer vernos mejor para alguien más y vernos mejor para nosotras... eso te hace sentir mucho mejor también...Querámonos como somos!".

En el caso de aquellas féminas que asumen el rol de mamá comenta que está consciente que no es un proceso fácil. "A mí me ha costado mucho y sigo luchando por ello, pero al final cuando yo me siento bien con mi aspecto es suficiente, he aprendido que nadie mejor que yo para echarme porras y lograr mis objetivos".