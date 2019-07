La serie 'Recreo' de Disney tendrá 'live action'

Los cineastas Jerome Yoo, Kent Donguines y la guionista Zlatina Pacheva planean traer la serie ‘Recreo’ de Disney a la vida, en esta ocasión estarían pasando por la adolescencia.

Un equipo de producción independiente de Vancouver ha anunciado una película para fanáticos sin fines de lucro de la historieta clásica de Disney, siguiendo al elenco como estudiantes de secundaria y sus luchas por descubrir el amor, la presión de los compañeros, las redes sociales y sus identidades.

"Imagínate, con 10 años de edad, sentado frente al televisor, viendo a TJ, Spinelli, Gretchen, Vince, Mikey, Gus, Randall, los Ashleys y el resto del elenco de colores de la escuela primaria de 3rd Street que se levantan a sus problemas habituales. Descansas la cabeza para descansar esa noche y sueñas con ser parte de este grupo y luego te despiertas 20 años después y piensas: 'Oye, me pregunto qué le pasó a la pandilla de ‘Recreo’ cuando fueron a la escuela secundaria'. Bueno, eres bienvenido ¡Porque estamos aquí para responderte esa pregunta!’’, señala el productor.

La alineación de acción en vivo de la serie incluye a Deadly Class ’Benjamin Wadsworth como TJ, Sean Depner como Mikey, Louriza Tronco de The Order como Spinelli, Lillian Doucet-Roche como Gretchen, Fritzy-Klevans Destine as Vince y Clive Holloway como Gus. También han reclutado a Sydney Scotia, Brenna Llewellyn, Kelcey Mawema y Netflix's To All the Boys Ive Loved Before, a Emilija Baranac como el trío detrás de "The Ashleys".

Una productora independiente de Vancouver anunció que esta trabajando en una película live-action inspirada en uno de los programas más emblemáticos de Disney Chanel, Recreo.



La película ya se encuentra en post producción y será estrenada online el próximo mes. pic.twitter.com/cKlOXOAkdT — Grita Radio (@GritaRadioMusic) July 25, 2019

La película se encuentra actualmente en la postproducción y el equipo está recaudando fondos para apoyar su proyecto de pasión. Se lanzará en línea este agosto de forma gratuita, y todos los ingresos beneficiarán la creación de la película.



