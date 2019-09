La serie 'Friends' será transmitida en cines mexicanos

HERMOSILLO, Sonora.- Una de las series más icónicas se encuentra actualmente de festejo, ‘Friends’ cumple 25 años de aniversario y por ello es que Cinemex se une a la conmemoración del famoso programa de los 90s.

La cadena de cines consentirá a todos los seguidores de la serie proyectando algunos episodios en exclusiva para México, debido al acuerdo que firmó con Warner.

La preventa de los boletos para la proyección inicia este viernes 27 de septiembre. Podrán adquirirse en la aplicación, Cinemex.com o directamente en la taquilla.

La exhibición será repartida en tres noches, el 14, 15 y 16 de octubre, donde se proyectarán en total 12 episodios.

Un día como hoy pero de 1994 se estrenaba el primer episodio de Friends. Para celebrar el 25 aniversario hagamos un hilo de fotos de esta magnífica serie. #FRIENDS25 �� pic.twitter.com/oKANfjLsL8 — RETRO. (@ImagenRetro) September 22, 2019

Lo mejor de estás “funciones” serán los cuatro episodios diferentes con contenido que nunca ha sido revelado y con entrevistas exclusivas con los actores.

Primera noche: Pilot – ReDo, The One with The Blackout, The One with The Birth y The One Where Ross Finds Out.

Segunda noche: The One with The Prom Video, The One Where No One’s Ready, The One with The Morning After y The One With The Embryos.

Tercera noche: The One with Chandler in A Box, The One with Ross’s Wedding – Part 2, The One Where Everybody Finds Out y The One Where Ross Got High.- Con información de Xataka

Estas son las ciudades confirmadas donde exhibirám los capítulos con material exclusivo:

CDMX

Guadalajara

Monterrey

Cancún

Cd. Juárez

Cuernavaca

Hermosillo

León

Mérida

Puebla

Querétaro

Saltillo

Tijuana

Toluca

Tuxtla

Veracruz

Villahermosa