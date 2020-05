La segunda parte de la 4ta temporada de ''Rick y Morty'', ¿dónde verla?

ESTADOS UNIDOS.- Luego de que Adult Swim decidiera lanzar la 4ta temporada de ‘‘Rick y Morty’’ en dos partes, los fanáticos solo pudieron disfrutar de los 5 primeros capítulos en noviembre pasado. Ahora, después de seis largos meses, la espera por el resto de la temporada ha llegado a su fin.

La noticia se dio a conocer mediante la cuenta oficial de Twitter de la caricatura, en donde afirmaban que en mayo se lanzaría los otros 5 capítulos que conforman la más reciente temporada.

El lanzamiento por Adult Swim es uno de los más anticipados del año, al tratarse de una de las series más influyentes de los últimos tiempos. No por nada se ha ganado su lugar en la cultura pop y una legión de fieles seguidores.

Además, ya se enlistó la fecha y el nombre de los capítulos que se podrán disfrutar semanalmente:

Never ricking Morty - 3 de mayo de 2020.

Promortyus - 10 de mayo.

The vat of acid episode - 17 de mayo.

Childrick of Mort - 21 de mayo.

Star Mort: rickturn of the Jerri - 31 de mayo.

Por otra parte, cabe señalar que el programa también llegará a TNT y HBO a partir del 4 de mayo. En cuanto a Netflix, aún no hay información al respecto.