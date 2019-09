La sátira política en tv terminó: Brozo

A dos semanas de anunciar que su programa de televisión "El Informe Brozo" no tendría segunda temporada, Víctor Trujillo explicó que el tiempo de la sátira política en televisión ya terminó, por eso ha decidido emigrar a las plataformas digitales como YouTube, donde su Brozo Xmiswebs tiene más de medio millón de seguidores.



"Es una de las opciones que hace 20 años no podías imaginar pero ya llegó, ahora el chiste no es que te vean en una pantalla de 60' sino en tu teléfono y tienes que preparar material para que esté dentro del mercado de la oferta, porque en estos tiempos políticos no puede dejar de haber la oferta de la sátira y de la crítica", dijo el actor y conductor.



El creador de programas como "El mañanero" explicó que la censura ya no es tan directa o tan evidente, sino que se hace en baja intensidad con recursos como la publicidad gubernamental, por ejemplo.