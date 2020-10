“La salida del chef Benito Molina no afecta en nada al programa”: Productor de MasterChef México

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de anunciarse que el villano del reality show de cocina, el chef Benito Molina, MasterChef México, no estaría en el programa, el productor Hernán Albarenque, aseguró que tal decisión no afecta en nada al formato original, publicó El Universal.

Anoche dio inicio el exitoso programa de televisión, el cual esta octava temporada trajo algunos cambios, como la participación de 20 cocineros en vez de 18, que se transmitiría los viernes, a las 19:30 horas en lugar de los domingos y que no estaría el chef Benito Molina, uno de los jueces más odiados y a la vez queridos por los fans.

La verdad es que el año pasado estuvimos cinco capítulos sin él y no hubo ningún impacto, había gente que preguntaba por qué no estaba y la verdad es que él estaba cocinando en Grecia y era muy importante para él, si eso para él es lo más importante en su carrera profesional, estar en esas competiciones y charlas que da en el extranjero, uno no puede frenar su vida en un solo proyecto”, declaró el productor al medio.