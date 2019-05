La respuesta del “Güero” Castro sobre hacer una bioserie de Angélica Rivera

El productor José Alberto “El Güero” Castro, padre de las tres hijas de Angélica Rivera, confesó en entrevista para el programa “Un nuevo día”, que tiene una relación amistosa con la ex Primera Dama de México; sin embargo, dudó al responder si podría estar al frente de un proyecto donde “La Gaviota” cuente su vida.

Asegurando que su relación es buena dentro de lo que cabe, “El Güero” explicó: “Ella es la mamá de mis hijas, nunca voy a dejar de agradecerle las tres hijas tan maravillosas que me dio, tenemos una relación muy clara y muy adulta, la comunicación que mantenemos es por nuestras hijas y por el bien de ellas, soy muy respetuoso de su espacio y de su vida personal. Mantenemos una amistad obvia, una amistad en cuanto a lo que puedas platicar y puedas llevar por la parte de tus hijos”.

Al respecto de la nueva relación sentimental de Enrique Peña Nieto, ex presidente de México y ex esposo de Rivera, el productor expresó: “no sé cuáles sean los motivos completos por lo que pueda haber una separación o no, lo que si entiendo es que es el término de una relación, y bueno, él está rehaciendo su vida, yo creo que ella rehará la de ella también”.

Finalmente, al ser cuestionado sobre si podría estar al frente de un proyecto donde Angélica Rivera contara su vida, Castro contestó con una gran sonrisa: ¡híjole!, creo que es difícil, creo que es una parte un poco difícil. Hoy es algo que no me planteo, independientemente eso ya será si eso decide hacerlo ella un día o no, pero no sé, no me lo cuestiono (ahora)”.