La reacción de Eugenio Derbez al enterarse que cumple 8 años casado con Alessandra Rosaldo

CIUDAD DE MÉXICO.- Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez se han convertido con el paso de los años en una de las parejas consentidas del medio artístico; sin embargo, el actor y comediante se mostró sorprendido al enterarse que este martes cumple 8 años de casado con la actriz y cantante.

Mientras Rosaldo le recordaba a Eugenio que estaban a pocas horas de celebrar su octavo aniversario de bodas, el artista inmediatamente respondió: “¡ocho años!, ¡no puedo creerlo!, nunca había durado en un noviazgo más de 6 años”.

No obstante, Alessandra recalcó que no era de noviazgo, sino de matrimonio, a lo que Derbez agregó: “Por eso, si de novio no había durado 6 años, casado… ¡no lo puedo creer, es un buen no!”.

Posteriormente, la intérprete hizo cuentas y reveló que su relación ha durado 14 años, a lo que el también productor se mostró reflexivo sobre el tema. Inmediatamente Alessandra le preguntó si no le gustaba la idea, a lo que Derbez dijo: “¡Está padre!”, pero su cara seguía mostrando una gran sorpresa por el tema.

Alessandra y Eugenio se casaron el 7 de julio de 2012 en el Templo de Regina Coeli, después de seis años de noviazgo. Y a dos años de su boda, la pareja recibió la llega da su única hija en común, Aitana quien nació el 4 de agosto de 2014.