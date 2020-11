La razón que impide que Julio Iglesias y Enrique Iglesias canten juntos

Hace unos meses circularon unas imágenes donde se podía apreciar al cantante español Julio Iglesias de manera muy demacrada y descuidado en su persona, tiempo después de haber sufrido una aparotosa caída.

Ahora, el intérprete de canciones como "De niña a mujer", Me olvide" y "Me va, me va" volvió a ser tema de conversación en el mundo del espectáculo después de hablar sobre su relación con su hijo, Enrique Iglesias.

Durante una entrevista con el programa estadounidense "Al Rojo Vivo", el cantante español expresó su preocupación por reencontrarse con el cantante de "Hero", "El Perdedor" y "Experiencia religiosa" debido a una peculiar razón.

En la entrevista, el cantante español señaló que se pondría muy nervioso de coincidir en un concierto con su hijo ya que está seguro que arrasaría en la taquilla.

Finalmente Iglesias padre señaló que cuando ve a su hijo le recuerdo bastante a su juventud; sin embargo, fue contundente al asegurar que existen pocas posibilidades de que realicen un concierto juntos.