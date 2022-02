La razón por la que el hijo de Camilo y Evaluna no llevará el apellido 'Montaner'

CIUDAD DE MÉXICO.- La familia Montaner sigue creciendo entre amor, alegría y muchas ansías por la llegada de Índigo, el primer bebé de Camilo y Evaluna, pareja que sorprendió a todos sus fanáticos con una emotiva canción y videoclip que provocó las lágrimas de sus seres queridos y de sus seguidores. De momento se sabe que su hija o hijo llegará a sus vidas los últimos días de marzo.

Pese a que los cantantes se han limitado a guardar los detalles para sí mismos y para su familia, los fans de la pareja se sorprendieron al saber que Índigo no llevara el apellido de su abuelo por una razón bastante particular, y es que muchos creían que el bebé tendría por apellido Echeverry Montaner, pero la realidad es que no será así.

Según se dio a conocer, Ricardo Montaner, el patriarca de la familia, en realidad se llama Héctor Eduardo Reglero Montaner, pero modificó su nombre por razones artísticas para darse a conocer en el mundo de la música.

Después de casarse con Marlene Rodríguez, llegaron sus hijos, que a pesar de también tener nombres artísticos, se llaman Mauricio Alberto Reglero Rodríguez, Ricardo Andrés Reglero Rodríguez y Evaluna Mercedes Reglero Rodríguez. Sin embargo, el público latinoamericano sabe que se hacen llamar Mau, Ricky y Evaluna Montaner.

Lo cierto es que, en la documentación lo único válido es lo que dice el certificado de nacimiento, por lo que el nuevo integrante de la famosa familia figurará como Índigo Echeverry Reglero. Aunque algunos fanáticos de Evaluna y Camilo expresaron que, posiblemente, debido a los genes artísticos de toda su familia, posiblemente modifique su nombre eventualmente para entrar en la dinastía y en la música.

Camilo revela que "en cualquier momento llega Índigo"

El cantante colombiano apareció en la alfombra roja a lado de su esposa, Evaluna Montaner, quien aprovechó para presumir su avanzado embarazo, y es que la familia ya cuenta los días para recibir a Índigo.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que Camilo, compartió una recopilación de todo lo que vivió durante la noche de Premio Lo Nuestro, donde se pudo llevar a casa tres premios en honor a su música.

El cantante aprovechó para agradecer el apoyo incondicional por parte de sus fanáticos a quienes ha llamado “Tribu”, pero también en una de las grabaciones se puede ver que dedicó cada uno de sus éxitos a su familia, y por supuesto a Índigo.

Pero lo que sorprendió fue que Camilo confesó que el bebé ya está a punto de llegar a sus vidas, aunque no dieron a conocer cuantas semanas o días podrían faltar para recibirlo, se le pudo ver muy emocionado.