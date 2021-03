La razón por la que Jessica Alba dejó su carrera en Hollywood

CIUDAD DE MÉXICO. – La actriz de cine y televisión originaria de California, lleva más de ocho años alejada de los medios, pues ha preferido enfocarse en su vida familiar, ha revelado para entrevistas recientes.



Jessica Alba protagonizó películas como “Los 4 fantásticos”, “Honey”, “Bajo anestesia”, sólo por mencionar algunas, además de ser un ícono de la moda y una empresaria exitosa. Pero fue cuando se encontraba en la cúspide de su carrera, cuando en el año 2008 se convirtió en madre por primera vez y decidió enforcarse en la crianza de su hija.

Hoy, a sus 39 años, la actriz con raíces latinas ha revelado cuál fue el motivo principal por el que se apartó de los focos de las cámaras: cuidar de su propia salud.



Para una entrevista con la revista Romper, la actriz reveló que mientras estaba embarazada de su hija se enfrentó a varios problemas de salud, revelando que su propia madre tuvo cáncer siendo muy joven, e incluso, ella misma creció con una enfermedad crónica, la cual la llevó a tener cinco cirugías antes de los 11 años. También confesó que al enfrentarse a esto una vez más decidió poner su vida y la hija por delante de cualquier cosa.



“Mi motivación dejó de ser la idea de si alguien me contrataría de nuevo. No podía volver a dedicarme a lo que hacía antes y seguir siendo auténtica. No era capaz. Ya no me importaba igual que antes”, reveló la actriz en su entrevista.



Tuve una revelación. Quería vivir, prosperar y pasar el mayor tiempo con esa personita que iba a traer al mundo y quedarme a su lado. Así que mi salud empezó a importa mucho y quería que ese pequeño ser humano también estuviera sano porque resulta imposible ser feliz cuando no estás sano”, contó la actriz a Romper.



De esta forma, Jessica Alba decidió enfocarse en su familia, que fue creciendo hasta convertirse en madre de tres hijos que tiene hoy en día: Honor, Hayes y Haven.



Además, creó “The Honest Comany”, su propia compañía de cosméticos, así como artículos para bebés y el hogar en el año 2011, empresa enfocada en crear productos que respeten al medio ambiente y sean libres de toxinas. Un negocio que la llevó a aparecer en la revista Forbes en 2015 como una de las mujeres más afortunadas del mundo.