La polémica opinión que generó Ricardo Montaner luego que Camilo se tatuara el nombre de Evaluna

Hace poco Camilo Echeverry, esposo de Evaluna se tatuó en el costado derecho de su torso el nombre de su amada, lo que hizo que su suegro Ricardo Montaner reaccionara en la red social del cantante.

Camilo ese día compartió la foto y escribió: "Para siempre" etiquetando a Evaluna, entre los comentarios estaba el de Montaner.

Le comentó: "Quien se tatúa el nombre de su amada en la piel hace que el “para siempre” quede a mitad de camino ...", esto generó más de 60 mil me gusta y al menos 2 mil comentarios.

Algunos seguidores de Camilo les resultó contradictorio y confuso lo que escribió el cantante, mientras que otros lo interpretaron como si entre ambos hubiesen algunas diferencias.

"Cuando tu suegro no te quiere", "jajajaja creo que alguien no le cae muy bien a papi Montaner", " Fue mal interpretado entonces porque su idea fue mal expresada.", "Parece que lo dijo con doble intención, me pareció gracioso", "pero como asiiii me tienes confundidaaaa".

Luego Montaner volvió a escribir otro comentario en la misma publicación de Camilo, donde se presume que fue para aclarar su comentario anterior: "Amé esa demostración de amor ...".

Una seguidora le respondió: "Ya wey, quien te entiende ", mientras que otro dijo "jajajajajajajajajajaja ahora ya le quiere arreglar!!! Jajajajajajajajajajajajaja".

Esta publicación generó más de un millón y medio de me gusta.