La polémica entre Taylor Swift y Big Machine

ESTADOS UNIDOS.- La sede de Big Machine Label Group en Nashville cerró temprano el viernes, supuestamente debido a amenazas de muerte hechas al personal.

Según información de Entertainment Tonight, el lugar cerró sus oficinas a las 12:30 PM después de que los empleados recibieran "amenazas de muerte directas y hostiles".

La actualización del viernes, a lo largo de Taylor Swift, dice el ex sello Big Machine, está alistando "su base de seguidores de una manera calculada que afecta en gran medida la seguridad de nuestros empleados y sus familias".

No, responde el equipo de Swift, Big Machine solo está "tratando de desviarse" de los $ 7.9 millones que le deben a Taylor de regalías impagas.

"Como socio de Taylor Swift durante más de una década", comienza una declaración de Big Machine publicada hoy, "nos sorprendió ver sus declaraciones de tumblr ayer basadas en información falsa". En ningún momento dijimos que Taylor no podía actuar en los AMA o bloquear su especial de Netflix ".

‘‘La verdad es que Taylor ha admitido que debe contractualmente millones de dólares y múltiples activos a nuestra empresa, que es responsable de 120 empleados trabajadores que ayudaron a construir su carrera. Hemos trabajado diligentemente para mantener una conversación sobre estos asuntos con Taylor y su equipo para avanzar productivamente. Comenzamos a ver progreso en las últimas dos semanas y estábamos tan optimistas como ayer que esto podría resolverse. Sin embargo, a pesar de nuestros esfuerzos persistentes para encontrar una solución privada y mutuamente satisfactoria, Taylor tomó la decisión unilateral anoche de reclutar a su base de seguidores de una manera calculada que afecta en gran medida la seguridad de nuestros empleados y sus familias’’.

‘‘Taylor, la narrativa que has creado no existe. Todo lo que pedimos es tener una conversación directa y honesta. Cuando eso suceda, verás que no hay nada más que respeto, amabilidad y apoyo esperándote del otro lado. Hasta la fecha, ninguna de las invitaciones para hablar con nosotros y resolver esto ha sido aceptada. Los rumores se agravan en ausencia de comunicación. No permitamos que continúe aquí. Compartimos el objetivo colectivo de brindar a sus fanáticos el entretenimiento que tanto desean como merecen’’, señalan en el comunicado la Big Machine.

Por su parte el equipo de Swift se dio a la tarea de responder y dar su propia opinión de los hechos.

‘‘La verdad es que el 28 de octubre de 2019 a las 5:17 p.m. El Vicepresidente de Gestión de Derechos y Asuntos Comerciales de Big Machine Label Group envió al equipo de Taylor Swift lo siguiente:

“‘ Tenga en cuenta que BMLG no aceptará emitir licencias para grabaciones existentes o exenciones de sus restricciones de regrabación en relación con estos dos proyectos: el documental de Netflix y

El evento "Doble Eleven" de Alibaba’’

Para evitar una discusión sobre los derechos, Taylor interpretó tres canciones de su nuevo álbum "Lover" en el evento Double Eleven, ya que estaba claro que Big Machine Label Group sentía que cualquier actuación televisada de canciones del catálogo violaba su acuerdo. Además, ayer Scott Borchetta, CEO y fundador de Big Machine Label Group, negó rotundamente la solicitud tanto de American Music Awards como de Netflix. Tenga en cuenta que en la declaración de Big Machine, en realidad nunca niegan ninguno de los reclamos que Taylor dijo anoche en su publicación.

Por último, Big Machine está tratando de desviar y ganar dinero con esto diciendo que se lo debe, pero un auditor profesional e independiente ha determinado que Big Machine le debe a Taylor $7.9 millones de dólares de regalías no pagadas durante varios años".

Recordemos que Taylor decidió acudir a sus redes sociales para dar a conocer que "Estaba planeando hacer una mezcla de mis éxitos a lo largo de la década en el programa (AMA), pero Scott Borchetta y Scooter Braun ahora han dicho que no se me permite tocar mis viejas canciones en la televisión porque afirman que volvería a grabar mi música antes de que me lo permitan el próximo año''.