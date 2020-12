La poderosa razón que impulsó a George Lucas a vender Lucas Film

ESTADOS UNIDOS.- George Lucas, el creador de una de las sagas más exitosas de todos los tempos, Star Wars habló por primera vez sobre difícil decisión que tuvo que tomar hace unos años, al ceder los derechos de la exitosa franquicias a Disney.

Star Wars surgió del ingenio de George Lucas en 1977, ante la innovadora temática, el éxito de las primeras fue avallasador y conforme avanzaban las entregas, se cosechaban más fans en todo el mundo, así llegaron los episodios I, II, y III.

Pero entonces George tomó la difícil decisión de ceder los derechos de su idea nada más y nada menos que a Disney, la pregunta de los fans siempre ha sido la misma: ¿Por qué?, incluso los más aguerridos aseguran que a su salida, las nuevas cintas no han tenido el ‘toque’ del cineasta y aseguran que la calidad es mucho menor en contraste con las primeras películas.

Ahora, el director tiene la respuesta, y es que según contó en entrevista con el escritos Paul Duncan, cuando llegó el momento de filmar las próximas entregas, también estaba por convertirse en papá, algo a lo que quería dedicar su vida de tiempo completo.

Aunque no lo dijo claramente, el cineasta dejó entrever que no ha estado satisfecho con las decisiones que Disney ha tomado con la popular historia en las más recientes entregas.

“Pensé que iba a tener un poco más que decir sobre los próximos tres capítulos porque ya los había comenzado, pero decidieron que querían hacer otra cosa. Las cosas no siempre funcionan como quieres. La vida es así”,

Y es que siendo un apasionado de su proyecto, no quiso ceder el poder de las decisiones de la exitosa saga, pues según explicó, lo intentó en ‘El imperio contraataca’ y ‘El retorno del Jedi’, sin éxito alguno, pues terminó por acudir todo el día a los rodajes, al querer mantenerse pendiente de la filmación.

“Podría no haber vendido Lucasfilm y haber conseguido a alguien que dirigiera las producciones, pero eso no significa retirarse. En “El Imperio Contraataca” y “El Retorno del Jedi”, traté de mantenerme al margen pero no pude. Estuve allí todos los días. Aunque la gente era amiga mía y hacían un gran trabajo, no era lo mismo que cuando yo lo hacía. Fue como si me hubieran borrado. Sabía que probablemente no volvería a funcionar, que estaría frustrado”, concluyó.