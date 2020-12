La peculiar postal navideña de Cristiano Ronaldo: El sonriendo y su hija refunfuñando

REDACCIÓN.- A diferencia de hace unos días, donde la modelo española encendió las redes sociales al posar con un sensual body de encaje de color rojo, en esta ocasión ha elegido una estampa más familiar en la que la vemos acompañada de Cristiana Ronaldo y sus hijos, Cristiano Ronaldo Jr, los mellizos Eva y Mateo, y Alana Martina.

"Os deseamos una feliz Navidad! Mucho amor, salud y felicidad", escribió el futbolista portugués al pie de la imagen navideña familiar de este año en su cuenta personal de Instagram, donde cuenta con 248 millones de seguidores.

Por su parte la española Georgina Rodríguez publicó, "Feliz Navidad. Os deseo toda la felicidad del mundo y sobre todo que no falte la salud y amor en nuestros hogares", desde su cuenta de Instagram, donde sus 22 millones de seguidores no tardaron en reaccionar.

Tal y como puede verse en la imagen, Cristiano y Georgina llevan pijamas a juego (con camisetas de color verde y el dibujo de un reno, además de pantalones de lunares), mientras que su hijo mayor va vestido de rojo con una simpática diadema navideña.

Tanto Alana como Eva también van vestidas iguales, aunque en su caso llevan un tutú con luces de colores, al igual que su mamá. Por último, al pequeño Mateo le vemos disfrazado de un simpático elfo, con pantalón de rayas blancas y rojas y zapatillas azules.

Sus looks no pueden ser más originales, sin embargo, ese no es el detalle en el que se han fijado sus fans e, incluso, sus familiares.

"Papá riendo y Alanita enfurruñada �� Qué estaría pasando en ese momento... ¡Feliz Navidad, familia! Os quieroooo. Mucha salud para vosotros es lo que pido y muuuucho amor", es el mensaje que les ha dejado Ivana Rodríguez, hermana de Georgina. "¡Que lo cuenten, por favor!", "Creo que quiere más chocolate", "Familia bonita", "¡Qué mayores están!" o "Felices fiestas para vosotros también", han comentado algunos de sus seguidores.

La más simpática

Por el momento, no sabemos el motivo del enfado de Alana Martina, pero lo cierto es que la pequeña siempre nos regala momentos de lo más divertidos. De hecho, hace unos meses la modelo española compartió una foto que hizo morir de amor a sus fans, en la que su hija salía muy seria y disgustada.

"Después de que mamá le echara una regañina, ella me castiga con carita de muñeca enfadada", fue el mensaje que publicó Georgina. La hija del jugador de fútbol y la modelo cumplió tres años el pasado 12 de noviembre y sus padres quisieron felicitarla con mensajes muy bonitos.

"Gracias por llegar a nuestras vidas y llenarlos de luz con tus sonrisas ❤️ Feliz cumpleaños mi princesa Alana. ¡Te ama, papá!", dijo Cristiano, mientras que la top española escribió: "Te amamos, vida nuestra. Felices 3 años". Su tía Ivana también está enamorada de Alana, quien parece que ya apunta maneras como artista: "¡¡Demasiado amooor!! Es una actriz, cantante, bailarina, lectora, pintora, artista... ¡polifacética, mi bebé!".