La pandemia interrumpió los planes de Khloé Kardashian de tener más hijos

ESTADOS UNIDOS.- Khloé Kardashian quiere tener más hijos además de su hija True, que procreó con su ex pareja, el basquetbolista Tristan Thompson. De hecho, ya estaba en ese proceso cuando llegó la pandemia a atravesarse en sus planes.

La empresaria contó que de hecho ya hay varios embriones que no se han podido utilizar debido a la emergencia sanitaria por el Covid-19.

Sin embargo, la hermana de Kourtney y Kim Kardashian no quita el dedo del renglón: tendrá más hijos tarde o temprano, según contó en una emisión del programa Lady Parts.

"Nos dimos cuenta de que mis óvulos no son lo suficientemente fuertes como para congelarlos. Deben mezclarse inmediatamente con el esperma para formar embriones. Así que en realidad ya creamos embriones”, reveló la socialité.

"Y luego, ya sabes, si necesitas ayuda con la fertilidad, es mucho más desafiante durante el (confinamiento por el) Covid. Dicen: 'Si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes'. Entonces, la única vez que realmente estoy tratando de planificar, Dios dice: '¡Uh uh, no puedes hacer tus planes así!’”, contó Khloé Kardashian durante la entrevista en la que también participó su hermana Kourtney.

La protagonista de realities como Kourtney and Khloé Take The Hamptons reconoció que le encantan las familias grandes, como la suya, y justo eso es lo que quiere para su hija True.

"Mi plan era tener hijos más cercanos en edad, pero con el Covid y todo, mi plan se retrasó un poco. Definitivamente quiero más hijos. Tengo tantos hermanos y hermanas. Creo que es una bendición, especialmente durante estos tiempos, tener un miembro de la familia o personas con las que puedas jugar, confiar y tener un amigo de por vida”. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Khloé Kardashian (@khloekardashian)

En un adelanto de la última temporada de Keeping Up with the Kardashians, Khloé ya había discutido con Tristan Thompson la idea de tener otro bebé juntos.

"Cada vez que publico un video de True, Kim me dice: ’No puede jugar sola toda su vida’. En mi cabeza, cuando iba a tener hijos, nunca imaginé tener un hijo único. Estando en cuarentena con ella, me sentí mal. True no tenía amigos, no tenía a nadie, porque todos estaban aislados. True se está haciendo mayor, siento que ha llegado el momento de tener otro hijo".