La pandemia alarga juicio de Eleazar Gómez por violencia

Eleazar Gómez verá postergada aún más su estadía en el Reclusorio Norte, lugar en el que se encuentra desde noviembre pasado, tras ser acusado de violencia contra su exnovia, la cantante Stephanie Valenzuela.

Este miércoles se llevaría a cabo una audiencia para determinar si es posible otorgarle la libertad condicional, pero la reunión judicial finalmente no será posible debido a que en los juzgados los procesos penales se han retrasado a causa de la pandemia por el Covid-19.

EL UNIVERSAL habló con un allegado a la familia del actor, quien confirmó que este miércoles se determinará cuándo se llevará a cabo una nueva reunión para dar seguimiento al caso.

"Ahora será hasta el día 31 de enero, pero siempre hay guardias para estos casos cuando hay personas privadas de la libertad; supuestamente mañana se va a ver si hay una cita", dijo el allegado a la familia de Eleazar.

Mientras tanto, aunque Gómez se ha comunicado con sus familiares para confirmar que se encuentra bien y que está tranquilo esperando su proceso legal, sus allegados comentan que decidió no tener visitas para fiestas decembrinas.

"Él no ha querido (que lo visiten) para no exponerlos, porque es vergonzoso para él y para todos, no ha permitido que nosotros vayamos, ni nadie, nos ha pedido de favor que no.

"Su mamá me ha dicho que hacen todo lo posible porque él esté afuera y nosotros estamos con ellos, pendientes del proceso, pero lo principal es que quieren que ya salga y esta mala experiencia quede atrás".

Su abogado Froylan Díaz es quien lo visita en el penal, pero no ha hecho declaraciones sobre avances en el caso.

Mientras tanto, Stephanie se encuentra también en la Ciudad de México a la espera de un nuevo llamado.

La joven había participado en el videoclip de su expareja y que no se ha estrenado.

"Es muy triste lo que le sucedió (a Eleazar) y en las condiciones que le sucedió, y más que invirtió todo su dinero en un video que participó ella, él se quedó sin dinero y no tenía ni para pagarle al abogado al principio", contó la fuente.

"Ahorita su mamá y su hermana tuvieron que buscar dinero, su abuelita había muerto hace poquito y le dejó una herencia a la mamá, eso va a ir para los abogados", detalló.