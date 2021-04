¡La otra cara de la moneda!, la verdadera vida de Liliana Arriaga "La Chupitos"

CIUDAD DE MÉXICO. – En entrevista con María Patricia Castañeda, la actriz Liliana Arriaga también conocida como “La Chupitos” reveló detalles únicos sobre sus inicios en el mundo del entretenimiento y cómo ha evitado estar en "chismes".



Ante esto, la conductora decidió felicitar a Liliana ya que nunca ha estado envuelta en escándalos o polémicas, lo que la llevó a hacer la interrogante de cómo ha logrado esto en un medio como lo es el espectáculo.

“No los has visto porque no has leído Tv y Novelas”, bromó la intérprete, “Si hemos tenidos dos o tres asuntitos, pero nada que ver. Me encargo de trabajar, tratar de llevarme bien con todos y no darle juego a la gente que quiere sacar nota”, confesó “La Chupitos”.



Aprovechó el tema para explicar que cuando un artista da de que hablar, la gente lo seguirá haciendo hasta que “le pongan un alto”.



“Si quieres hacer escándalo, se escandalosa, a mi me encanta hacer reír a la gente y más en estos momentos (refiriéndose a la pandemia), que necesidad de escándalos, para eso ver la tele, las noticias”, expresó la actriz.



Sobre la pandemia, la actriz opina que si bien, el confinamiento y el distanciamiento social nos ha quitado mucho, también no da dejado un gran aprendizaje.



Vivir es hoy y todo en vida, el valorar cada momento, cada segundo. Podemos tener todos los proyectos del mundo, podemos tener agenda llena, dinero, carros, pero nunca sabes si mañana te va a llegar”, expresó la actriz sobre la situación actual.



Sobre su personaje, la actriz confesó que al principio no estaba segura, pero tras un concurso de amateurs con Fernando Arau, nació el personaje “La Chupitos”.



Además, explicó que decidió comenzar con el proyecto ya que tenía un hijo que sacar adelante. Para el concurso, al cual fue inscrita por un familiar, llegó caracterizada como “Chupitos” y la mayor sorpresa llegó cuando se anunció que ganó el primer lugar, concluyó la actriz.