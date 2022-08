Stephen King revela que su nueva novela fue escrita para 'despejarse' del Covid y la política de Trump

ESTADOS UNIDOS.- El célebre autor de novelas de 'terror' como "It", ha hablado de su novela más reciente, titulada "Fairy Tale".

Al momento de cuestionarlo sobre su motivación para publicar su novela número sesenta, Stephen King declaró que deseaba sentirse feliz y relajado para no pensar en el Covid-19 y la política de Donald Trump.

Durante la entrevista con "Sunday Times" -donde King fue galardonado con un premio a la excelencia literaria-, el autor habló sobre el contexto en el que fue escrita su más reciente novela, la cual se publicará el próximo 6 de septiembre.



El escritor de 74 años señaló que escribió la novela de suspenso en la búsqueda de sentirse dichoso, ya que a su alrededor imperaba la pandemia y una política de ultraderecha, gestionada por el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump.



Lo que pensé que me gustaría hacer era escribir una buena lectura. La idea era hacer algo que me hiciera feliz y me alejara de Covid-19 y Trump, la política y todo lo demás en lo que caería todos los días"