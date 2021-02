De Vicente a Camila Fernández, una familia de escándalos

Los integrantes de la familia Fernández no se han salvado de involucrarse en escándalos a lo largo de los años.

En últimas semanas fue Vicente Fernández quien dio de qué hablar por un video publicado en redes sociales, en el que se puede ver cómo, mientras se toma una fotografía, pone su mano sobre el busto de una mujer.

Es por lo antes mencionado que recordamos algunos de los incidentes que han marcado a la familia de cantantes.

Los excesos del Potrillo

Desde el inicio de su carrera artisitica, Alejandro Fernández se ha visto envuelto en varios escándalos, sobre todo por salir constantemente a fiestas y con varias mujeres.

Por varios años estuvo casado con América Guinart, con quien tuvo tres hijos, pero terminó su relación justo cuando estaba embarazada de sus gemelas, lo que causó un revuelo mediático.

Tras su divorcio se casó con la modelo colombiana Ximena Díaz, con quien tuvo dos hijos más, pero la relación terminó cuando fue sorprendido en los brazos de otra modelo. Desde entonces el cantante ha salido con varias mujeres

Tampoco es un secreto que el hijo de Vicente Fernández haya abusado de las fiestas y el alcohol, pues ha sido captado en varias ocasiones en estado de ebriedad, lo cual lo ha llevado a protagonizar algunos escándalos, como el día que golpeó a un reportero o cuando vomitó en un palenque por estar borracho durante su presentación.

Vicente Fernández Jr y su divorcio

Fue un tormentoso proceso lo que vivieron Vicente Fernández Jr y Karina Ortegón para divorciarse, incluso estuvieron involucrados algunos temas polémicos, tales como la presunta violencia intrafamiliar, acoso sexual a una menor y diversas amenazas.

La actriz Aylín Mujica reveló que Ortegón acusó al cantante de que no se podía divorciar porque él le exigía 470 mil pesos de pensión mensual, además de que la amenazaba y la atormentaba, señalamientos que Fernández negó.

Karina Ortegón, posteriormente, volvió arremeter contra el hijo de Chente, diciendo que hizo "tocamientos indebidos" a su hija, menor de edad, y que lo iba a denunciar ante las autoridades pertinentes.

"Aquí la situación es que me quieren presionar llevando medios, llevando cámaras y haciendo declaraciones, puesto que me tiene una orden de restricción para no tocar el tema. Por lo cual, si no tiene poder de convocatoria, esto lo tenemos que tener en tribunales y no en los medios, porque es su forma de querer presionar y extorsionar", dijo el cantante a varios medios.

Al final, entre tantos dimes y diretes, el matrimonio fue definitivamente disuelto durante el mes de octubre del 2020.

Boda en plena pandemia

Camila Fernández, hija del cantante Alejandro Fernández, contrajo matrimonio con Francisco Barba tras nueve meses de noviazgo. La ceremonia se realizó en Zapopan, Jalisco, durante el mes de agosto del 2020.

La relevancia no fue el hecho de que se casó la hija del Potrillo, sino que lo hizo en plena pandemia, tiempo en que estaba prohibido hacer cualquier evento social para evitar más contagios de Covid-19, algo que no acató la familia Fernández.

Una de las principales quejas fue que la novia no usó cubrebocas, además de que el novio llegó en un caballo a la iglesia y en la fiesta no se respetó ningún protocolo de seguridad.

Muy animados estuvieron todos en la boda de CAMILA FERNÁNDEZ, su papá el POTRILLO ya con sus copas encima fue el alma de la fiesta, y no dejaba de bailar mientras cantaba don VICENTE, eso si, todos muy alegres y sin CUBREBOCAS ¿Se habrán hecho la prueba todos antes de asistir? pic.twitter.com/D4rBsEcNUo — Doña Carmelita (@CarLon_2020) August 2, 2020

Vicente Fernández es tendencia en Tik Tok

El cantante Vicente Fernández se convirtió en tendencia en la plataforma de Tik Tok luego de que se subiera un video en donde se le puede ver tocando el pecho de una joven, quien le pidió tomarse una fotografía.

El video causó la indignación de muchas personas luego de ver al cantante aprovechándose de la situación para tocar a la joven mientras posaban para tomarse una foto con él.

"Acosar es que yo la haya llevado a una caballeriza y que yo le haya bajado la blusa, eso es acoso, pero lo que pasó fue un accidente con ella, no he visto a las otras dos (mujeres que me acusaron), pero ellas también me agarraban y me abrazaban y me decían 'una foto con beso' y yo me dejaba, pero con la boca cerrada", dijo el cantante sobre el tema.