"La mujer se desvaloriza cuando se convierte en la amante", dice Yuri

CIUDAD DE MÉXICO.- En una entrevista en vivo por Instagram, la cantante veracruzana compartió espacio con la periodista Paola Valle, donde platicó sobre varios episodios de su vida artística, entre ellas sus amores.

Durante la platica con duración de una hora y quince minutos en la red social, Yuri recordó como fue ser una imagen del pop en los inicios de su carrera: "A mis 23, 24 años, al país donde llegaba me iba al gimnasio, 3 horas diarias, empece a hacer cuerpazo, y una vez que me subía a cantar y bailar, al bajar estaban en fila los chiquillos".

"A los 23 años que me divorcié, estaba con cuerpazo, la onda Maddonezca, y dije 'no me vuelvo a casar, yo le voy a dar vuelo a la hilacha'", platicó la cantante entre sonrisas.

Siguiendo la tendencia, Yuri dio una entrevista a Paola Valle por vía Instagram.

La intérprete de "La maldita primavera" recuerda que fueron muchos los años que paso cantando por horas en un escenario, pero sin novio estable que la acompañara. "Cumplo 30 años y me doy cuenta que no tengo novio estable, no tengo hijos, ya no soy una chamaquita y es cuando empieza a dar vueltas la cabeza", expresó.

Durante la charla la Güera platicó que su camino no fue fácil. "Mi corazón estaba vacío porque nadie me seguía el paso, iba de show en show, cantando dos horas y media en cada uno, de ciudad en ciudad. No podía ilusionarme con alguien, porque nunca iba a poder estar con él", narró.

Yuri durante la charla confesó haber sostenido una relación con un señor casado y explicó porque esa situación no prosperó. "A veces me ilusionaba con hombres casados y me metía en camisa de 11 varas, tanto hombre que hay", dice sonriendo y después hace una aclaración, "Claro en aquel entonces, ahora ya no hay tantos. Ya todos se fueron pal monte".

Al preguntarle sobre cuál fue el gran amor de su vida, Yuri respondió: "Mi primer novio fue el Chamo Gabriel, del grupo Los Chamos, obviamente yo tenia 17 años, estaba yo muy chamaquita", recordó que fue el primero que dejaron entrar sus padres en su casa.

"De ahí estuve con un hombre casado durante cuatro años, pero realmente mi vida no era tan agradable, porque cuando te metes con un hombre casado, la mayoría del tiempo debes de estar escondida", platicó con un rostro serio durante la entrevista.

"Cuando te vuelves amante, es la peor posición que una mujer puede tener, porque creo que no nos merecemos estar escondidas. Yo creo que ahí es cuando uno se desvaloriza mucho", expresó la veracruzana y añadió, "Cuando andas con un hombre casado y sobre todo que este hombre no soluciona su estado civil y tiene hijos".

"Yo me arrepiento mucho de haber hecho esto" aseguró Yuri y comentó, "Yo tuve una relación muy bonita con él, obviamente lo quise muchísimo, estuve cuatro años con él", expresó.

"Cuando yo ya estaba con Rodrigo, fui a pedirle perdón a su esposa, que después se divorciaron. Y yo de vez en cuando la veo a ella, a Victoria y ella me dijo, 'Yuri yo te admiraba mucho y me ha dolido mucho esto, pero yo quiero conocer a Dios, porque veo que tu eres una persona diferente', gracias a que yo le hablé para pedirle perdón", concluyo la cantante.