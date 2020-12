‘La muerte de mi padre atravesó mi alma como una lanza de fuego’: Issabela Camil

Ciudad de México.- A casi una semana del deceso de su padre, Issabela Camil empleó su cuenta de Instagram para externar la profunda tristeza que está viviendo tras la pérdida de Don Jaime Camil Garza.

Al lado de una fotografía en la que aparece parte de su familia, entre ellos su fallecido papá, la actriz manifestó el dolor que ha vivido en estos días que Don Jaime ya no está físicamente con ella.

“La muerte de mi padre atravesó mi alma como una lanza de fuego, también hirió mis ojos, mis manos y mi cabeza que a menudo mordía con su tan peculiar y deliciosa forma de amarnos. Aprendí de un jalón lo que es habitar el vacío. Era tan grande mi padre que no pensé cupiera en la muerte. La abundancia de preguntas, rezos y lágrimas quedarían en el oído de un Dios que ya había decidido. Me rompí, yo tan fuerte, tan hermética tan madura fui solo un mortal de carne y hueso. Se inundó mi ser en un rio helado al que me siguieron mis 5 hermanos y mi madre, desde ahí vimos pasar los más tristes minutos de nuestra existencia”, inició su mensaje.

Sobre su familia, Issabela manifestó: “Este clan, mi red, es el arma poderosa que saco en mis combates, el piso que jamás se quiebra, esta sangre es mi sangre y con ellos me convertiré en sal”.

Por último, la esposa de Sergio Mayer agradeció las muestras de cariño que ha recibido tras darse a conocer la lamentable noticia.

“Agradezco cada palabra, cada gesto, cada corazón y flor que con desbordante abundancia me hicieron llegar. Desde todos los rincones leí pasajes, anécdotas y recuerdos de los que mi padre fue autor. Gracias infinitas por compartirme estos regalos, sin duda han sido bálsamo para este dolor. Esta foto fue tomada en Villa Antonina por @_sarahicarrillo_ uno de los días de algún mes de la cuarentena. Faltan varios que estaban por llegar. Siempre guapo mi padre.”, concluyó.