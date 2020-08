La muerte de dos hijos y un divorcio: El dolor de Cecilia Romo

CIUDAD DE MÉXICO.- Cecilia Romo luchó por su vida a lo largo de 169 días que padeció complicaciones médicas derivadas al coronavirus. Finalmente, la noche de este domingo, falleció a la edad de 74 años, rodeada por los médicos y la familia que la acompañó.



Claudia Romo, sin embargo, relató que la historia de su madre va más allá de sus últimos días hospitalizada, pues a lo largo de su vida personal, Ceci Romo se enfrentó a varias pruebas y obstáculos.

Así lo relató en entrevista para “Ventaneando”, donde Claudia recordó algunos aspectos importantes de la vida y obra de su madre, entre ellas, su etapa como basquetbolista de la Selección Mexicana de Baloncesto.



“Desde que empezó su vida como niña que fue un talento del basquetbol, que la jalaron a la Selección Mexicana, fue una de las jugadoras más jóvenes, representando a su País en el extranjero. Se enamoró de otro basquetbolista, con el que tuvo tres hijos, mi papá”, relató Claudia.



“Mi mamá se embarazó muy rápido las tres veces. Mi hermana estaba viva cuando yo nací y se murió a los pocos meses después", relató.

Fue entonces cuando habló acerca del peor dolor que pudo sufrir su madre: Perder a dos hijos; ambos por incompatibilidad genética, lo que, según opinó Claudia, fue lo que acabó con su matrimonio.

"Esta incompatibilidad genética es muy rara y no había forma de detectarlo, fue raro y simplemente fue mala suerte, dos veces”, explicó.



“(Mi papá y mi mamá) estaban lidiando con un bebé recién nacido y entender qué pasaba con este bebé que dejaba de correr y se iba a caminar, y de caminar otra vez a gatear... una pareja tan joven con tanto dolor difícilmente logra unirse completamente y en el caso de mis papás no lograron superarlo”, contó.

Dijo que a pesar del dolor que sufrió su madre, ella no la recuerda sufriendo, pues sólo la ve como una mujer que no dejó de luchar para sacarla adelante a ella y a su hermano Roberto Ravelo Romo.



“Mi mamá antes de los 29 años estaba con dos hijos enterrados, soltera y una hija qué sacar adelante. Crecí con una madre que seguía adelante, que se cambió en ese momento a la terapia ocupacional, a estudiar economía. No me acuerdo de ella sufriendo, me decía ‘cómo me duele que tus hermanos se fueran, pero vamos a seguir adelante’”, remató.