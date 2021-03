La mexicana que representa a las mujeres en los premios Oscar 2021

A la especialista en sonido Michelle Couttolenc la pone nerviosa imaginarse en la gala de los premios Oscar. La mexicana forma parte del equipo nominado a Mejor sonido por la cinta "Sound of metal".

"Es algo increíble, no me lo esperaba", dice al teléfono.

Junto a Carlos Cortés y Jaime Baskcht, representará al país en la entrega que realiza la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, integrada por más de 9 mil miembros, y que tendrá lugar el próximo 25 de abril.

Pero además, para Michelle es doble la emoción al tratarse de una mujer (la primera mexicana según explica su compañero Jaime) en estar nominada para esta categoría.

"Me han escrito para decirme que qué padre que haya una mujer haciendo sonido. Sí se puede, hay que hacer lo que nos apasiona, especializarse y hacerlo y tener paciencia y compromiso", señala.

Michelle, quien actualmente está terminando la quinta película de Huevo Cartoon y un largometraje de Lorenzo Vigas, comparte además su visión con respecto a la representación femenina en el cine y dentro de entregas de premios como el Oscar, considerado el máximo galardón para el cine.

"Yo me siento muy contenta de que sea el primer año con dos mujeres nominadas en dirección y que en los Globos de Oro hubo tres. Poco a poco ahí va, la verdad me gustaría que fueran mucho más rápido, pero supongo que es un proceso que hay que ir haciendo y cada una poniendo un ladrillito para que sea más igualitario todo".

La encargada de la mezcla de sonido, junto a Jaime Baksht, siente responsabilidad con todas las mujeres de representarlas. Además les manda un mensaje:

"(Hay que) tener confianza también en nosotras porque de repente hace falta más eso, que tengamos confianza hacia nosotras mismas. Tal vez alguien con un poco menos de conocimientos se la aventaría más libremente y una chava dudaría más, pero no, hay que aventarse", apunta.

"Me siento muy feliz de representar a México. También estábamos con que tal vez iría 'Ya no estoy aquí' como película internacional, pero no quedó; sin embargo está bien que haya presencia mexicana en los Oscares".

Con una carrera de más de 12 años en la industria, Michelle ha trabajado en cintas como "Güeros", "La 4ta compañía" y "Todas las pecas del mundo".

La historia de "Sound of metal", por la que junto al equipo de sonido aspirará al Oscar, narra la vida de un baterista de heavy metal que pierde la audición.

El equipo completo nominado a Mejor Sonido por "Sound of metal" lo integran Nicolas Becker, Jaime Baksht, Michelle Couttolenc, Carlos Cortés y Phillip Bladh.