"La mayoría tuvieron Covid-19": La respuesta de Pati Chapoy ante las críticas por las fiesta de Ricardo Salinas Pliego

CIUDAD DE MÉXICO.-Luego de las fuertes críticas a Pati Chapoy por la posada de TV Azteca donde estuvo Ricardo Salinas Pliego y varias personas más, y no usaban cubreboca, ella ya ha roto el silencio.

“Yo subí un video, me criticaron mucho, pero si tengo que hacer varias aclaraciones: Una no es obligatorio, cuando nos hacen la invitación cada quien decide si va o no va… La gran mayoría de los que estaban en esa mesa ya pasaron por covid, en el momento de la cena te quitas el cubrebocas mientras cenas”, indicó.

Chapoy fue invitada al evento que ha causado polémica en todo México, que se encuentra en grave situación de contagios por coronavirus.

Pedro Sola fue a la cena, pero decidió irse: Chapoy

Luego de que la periodista Pati Chapoy subiera un video a sus redes sociales en el que difunde cómo fue su cena de fin de año organizada por TV Azteca, la conductora aclaró en su programa "Ventaneando" que la invitación a este evento no fue obligatoria.

La periodista de espectáculos explicó que es una cena anual que los empresarios Ricardo Salinas Pliego y Benjamín Salinas Sada ofrecen a las figuras públicas que pertenecen a esta televisora.

Sin embargo, al compartir la grabación en su cuenta de Twitter, dijo, fue muy criticada por los cibernautas ante la propagación del Covid-19 en esta temporada en que los contagios han repuntado.

Por ello, Chapoy recalcó: "no es obligatorio, cuando nos hacen la invitación, cada quien decide si va o no va en estas circunstancias".

Incluso, dijo que la gran mayoría de los que estaban sentados en esa mesa ya tuvieron Covid.

Además, describió que durante la cena se tuvo que quitar el cubrebocas y aprovechó "la enorme oportunidad" de platicar con los periodistas Manuel López San Martín y Javier a la Torre.

La conductora mexicana detalló que fue acompañada por su compañero Pedro Sola, quien minutos después decidió abandonar el lugar. "Llegamos Pedro y yo con nuestro cubrebocas a la recepción, esperamos a que bajara el señor Salinas y Benjamín, los saludamos, y Pedro tomó la decisión de que se retiraba a su casa", explicó.

El contexto SIEMPRE importa ��



Gran cena la de ayer con @RicardoBSalinas. Gran pretexto para ver amigos tan queridos y agradecer un año lleno de retos!



[�� @VentaneandoUno / @ChapoyPati] pic.twitter.com/2xuBJYCVi7 — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) December 18, 2020

Por su parte, Sola argumentó que ha estado mucho tiempo guardado en su casa por la pandemia, por ello, no se quedó a la reunión por "la edad que tengo".

Cabe destacar que López San Martín externó en sus redes que esta cena fue para "agradecer un año lleno de retos".