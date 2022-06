La llegada de Índigo cambió la relación entre Camilo y Evaluna Montaner

Ciudad de México.- El cantante Camilo habló con la prensa sobre el nacimiento de su hijo Índigo y la forma en la que su paternidad afectó en la relación que tiene con Evaluna Montaner.

Ha cambiado mucho nuestra relación, muchísimo, a encontrarnos y mirarnos a nosotros y saber que hay una cosa más grande de lo que nos unía, ahora es mucho más grande, eso lo cambia todo, cada día ver la devoción de Eva Luna tratando de servir lo más que pueda a ella y a Índigo, es algo que nos ha mantenido muy unidos, toda mi admiración y toda mi sorpresa a las mamás solteras”

Explicó el cantautor.

De igual forma, el cantente reveló que desde el nacimiento de su hija, la vida le habría cambiado, aunque reconoció que aún le falta mucho por aprender para ser un buen padre.

“Ha sido un aprendizaje todo, la verdad, no me siento capacitado todavía para ser un papá como es mi papá, o el papá de Evaluna, o tantos papás, yo asumo que eso se irá aprendiendo con el tiempo, pero si me siento capacitado para amar con todo mi corazón a Índigo, aprendiendo todos los días de ella”, manifestó.

El cambio en su relación

Al respecto de cómo ha modificado su vida la llegada de su primogénita, en relación a sus hábitos como pareja, Camilo detalló: “muy poquitas desveladas, Índigo como que salió como hecha a mano para nuestra dinámica, haberla sacado al tour, que viajara con nosotros”.

Finalmente, el intérprete de “Vida de Rico” aseguró que la bebé se ha adaptado fácilmente a su ritmo de vida, por lo que incluso han podido hacer fiestas y divertirse de la misma manera como lo hacían antes de debutar como padres.

“Índigo lo que pasa es que es bien nocturna también, le encanta la noche, entonces nos echamos la parranda en la casa, invitamos a todo mundo, comemos y parrandeamos y está Índigo, también baila y toda la cosa, entonces cero me relaciono con que desde que llegó Índigo hay un límite para divertirnos, la verdad Eva y yo tenemos una manera de divertirnos que es bastante diferente, asumo yo, no sé, supongo que si estas en un momento de tu vida en que quieres estar de fiesta todas las noches y beber todas las noches me imagino que no es el momento correcto para tener un bebé”, remató.