¿La inteligencia artificial es capaz de sentir amor? Reseña de la película "Intruso" de Paul Mescal y Saoirse Ronan

CIUDAD DE MÉXICO.- Llegó a la plataforma de Amazon Prime Video la película "Intruso", protagonizada por el popular actor Paul Mescal y la actriz Saoirse Ronan. Ambos actores han destacado en los últimos años debido a sus acertadas elecciones cinematográficas, así como en miniseries.

Saoirse Ronan, reconocida por protagonizar cintas como "Lady Bird" y "Mujercitas", junto a Timothée Chalamet, y Paul Mescal con la famosa serie “Normal People”, protagonizada junto a Daisy Edgar-Jones, y recientemente la película "All of Us Strangers" junto a Andrew Scott de la famosa serie británica “Fleabag” así como la famosa película "Aftersun".

Es así que estos dos grandes y jóvenes actores se unen en este thriller de ciencia ficción que enreda con su trama. En ella nos presentan un planeta Tierra que lucha por no morir y que poco a poco se desmorona, entre un planeta que ya no resiste más, una humanidad que lucha por sobrevivir y que poco a poco se va vaciando. Entre tecnología y un ambiente rural y desolado, un hombre misterioso se presenta en la casa de campo de Junior y Hen, una joven pareja envuelta en la rutina y en la amargura.

Este hombre misterioso es realmente un enviado del gobierno, el cual le comenta a Junior (Paul Mescal) que ha sido seleccionado para viajar al espacio, a una estación espacial, en la cual estará algún tiempo. Pero, su esposa Hen (Saoirse Ronan) se quedará. Les comentan que Junior tendrá un reemplazo de inteligencia artificial, una especie de clon, y que para programarlo deberá someterse a un par de pruebas y entrevistas para recopilar información sobre él mismo.

Al inicio de la película vemos a Hen alejada, misteriosa, diríamos que bastante infeliz. Así como a Junior un tanto gruñón e insensible. Pero conforme la trama va desarrollándose, estos dos parecen volver a encontrarse debido a que Junior ha comenzado a reflexionar mucho sobre su participación en la misión espacial, así como en el hecho de que tendrá que dejar a su esposa por un par de años. Junior crece, evoluciona, y ambos se acercan. Nos encontramos entonces con un Junior cada vez más profundo y reflexivo, y alegre con la vida sencilla y rústica al lado de su esposa. En ocasiones, el comportamiento de Junior nos parece extraño, ya que actúa aparentemente sin pensar, envuelto en una especie de depresión. Lo único que lo satisface es su esposa Hen. Este personaje experimenta todo tipo de emociones y sensaciones, como amor, celos, tristeza, ira, etc., y al vivirlas, da la sensación de que el personaje está experimentando estas emociones por primera vez. Mientras tanto, Hen observa y cada vez se acerca más a Junior.

En algún punto de la película, olvidas que el mundo se está acabando y aparentemente solo observas la historia de un matrimonio común y corriente, con altibajos, pero que se siguen amando.

Es entonces cuando la trama comienza a enredarse nuevamente debido a que el hombre misterioso aparece nuevamente y se queda a vivir con ellos. Por lo que las pruebas aumentan y la fragilidad de Junior aumenta aún más. Por lo que le propone a Hen huir juntos. Esta crece de igual manera pero hacia adentro, se da cuenta de que tiene un deseo interno que había ignorado por años, y se retoma así misma. Hen alegre de que Junior cada vez más la deje ser ella misma. Al mismo tiempo, percibimos que sufre en silencio de alguna manera que no entendemos.

Junior se da cuenta de los deseos de libertad de su esposa y se entristece por ello porque se da cuenta de que estuvo desperdiciando el tiempo siendo malo con ella. Aunque ahora todo es diferente.

Sin embargo, la trama nos sorprende al final, ya que Junior se da cuenta de que algo anda mal y, a la par de que su fragilidad y quiebre llegan a su punto máximo al enterarse de que realmente él es la copia del esposo de Hen. Él no lo puede terminar de creer, mientras lo acorralan para "matarlo". Hen intenta ser fuerte y aparentar que no se enamoró ni ama a la copia de su esposo, que acaba de volver del espacio. Pero, al escuchar los ruegos del "esposo" con el que estuvo conviviendo en el último año, y del cual se enamoró profundamente, no puede evitar correr a sus brazos y tratar de evitar lo inevitable.

El verdadero esposo de Hen, observa toda la escena inmutable e insensible como era al principio de la trama, este "robot" o "clon" de IA.

Después, la película nos muestra el intento de Hen y el verdadero Junior de pasar página y seguir adelante, pero el vacío que dejó el Junior no "real" es imborrable. La conexión entre ellos es nula.

Por lo que Hen emprende el vuelo, literal y metafóricamente. Mientras que el Junior real, aunque busca a Hen, al no encontrarla, se deprime y se da cuenta de lo mucho que la necesita y la extraña. Por lo que llega un reemplazo de Hen, la cual es aparentemente feliz en esa vida que la verdadera Hen abandonó y en la cual no se sentía plena.

Así, Junior queda feliz, mientras Hen, aunque triste al no quedarse con el Junior “irreal”, al menos puede sentirse liberada y lista para vivir una nueva vida. Además de enfrentar sus miedos.

 

Una película lenta y llena de detalles, que es necesario ver al menos dos veces para poder comprenderla mejor y observar aquellos detalles que en la primera ocasión fueron imperceptibles, y que explican mucho mejor el filme profundo y lleno de simbolismos. Aunque trágica y fatídica en cuanto al destino del planeta y la humanidad, nos plantea estas preguntas que actualmente tenemos todos en cuanto al futuro del planeta debido a la crisis climática en la que vivimos y que nos vamos encaminando cada año, así como el desarrollo y evolución imparable de las tecnologías.

Una película muy acertada a los tiempos, y que mezcla géneros, ya que no solo es un drama romántico sobre un matrimonio aparentemente común, sino también es una película de tintes futuristas, de ciencia ficción, así como un thriller. Es también un filme sumamente profundo y simbólico, que filosofa sobre el futuro, la crisis medio ambiental, el amor, las tecnologías y en general sobre qué significa ser humano.