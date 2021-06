La influencer Kate Hudson reveló que su hija, de 2 años, murió de cáncer el Día del Padre

OHIO, Estados Unidos.- Kate Hudson, la influencer que documentó el cáncer poco común y agresivo de su hija Eliza, de 2 años de edad, anunció el lunes pasado que la pequeña falleció el Día del Padre, y aseguró que se encuentran destrozados ante la noticia.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la bloguera de Ohio, reveló que lamentablemente su hija Eliza, quien en agosto cumplía 3 años, había muerto al no superar la enfermedad terminal que sufría desde su nacimiento.

De acuerdo a la página de GoFoundMe, Eliza nació en agosto de 2018 y a los 10 meses de edad le diagnosticaron un cáncer muy raro y agresivo conocido como tumor rabdoide, pero su madre dijo estar destrozada al enterarse que su hija había muerto mientras dormía.

Eliza Adalynn Moore. Mi dulce niña. No sé cómo vamos a seguir sin ti. Sé que te prometimos que seríamos valientes, como tú, pero estamos destrozados, aunque sabemos que ya no estás sufriendo, ni con dolor ni frustrado por lo que se había convertido la vida. Pensé que porque sabíamos que te estabas muriendo, tu muerte no se sentiría tan repentina, pero lo hizo. No estaba lista para mirar lo que vi”, escribió la mamá en Instagram.

Hudson detalló que la mañana del domingo se despertó y tomó la mano de Eliza, pero se dio cuenta de que ella “ya no estaba ahí”.

“Te fuiste anoche en una camioneta que te llevó. Quería correr detrás de ti, pero no pude. Tengo que aceptar esta nueva realidad... pero no estoy lista para dejarte ir. No creo que nunca esté lista para seguir adelante. No sé a dónde fue tu alma cuando dejó tu cuerpecito. Quiero creer que estás en algún lugar con mi papá y mi hermana... y tu hermana... todos los seres queridos que nunca conociste”, agregó.

La afligida madre continuó con su mensaje de amor dirigido hacia su pequeña hija, quien perdió la batalla contra su enfermedad, no sin antes haber luchado hasta más no poder.



DOCUMENTARON SU ENFERMEDAD

Los padres de Eliza, Kate Hudson y Chance Moore, se hicieron famosos en TikTok después de que documentaron la enfermedad de su hija en la cuenta @heyeliza, donde postearon varios videos protagonizados por la niña.

En las imágenes se muestran las distintas actividades que realizaba Eliza hasta horas antes de su fallecimiento, al igual que en Instagram y demás redes sociales.

El viernes pasado, Kate enfureció con algunos internautas que difundieron la noticia de que su hija había fallecido y escribieron mensajes de condolencias en sus redes sociales, pero la afligida madre lo tomó mal y les dejó un contundente mensaje, pero también agradeció a otros por estar al pendiente de su hija.