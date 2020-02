La inclusión se hace presente en los Óscar

LOS ÁNGELES, California.- Shia LaBeouf y Zack Gottsagen se subieron al escenario de los Óscar para presentar el Premio de la Academia al mejor cortometraje de acción en vivo el cual resultó ser: "The Neighbor's Window".

Para los que no lo conocen, Zack filmó "The Peanut Butter Falcon" con Shia, una cinta que cuenta la historia de un joven con síndrome de Down que huye del hogar de ancianos donde vive para perseguir su sueño de convertirse en un luchador profesional.

Según información de NBC, Gottsagen, quien nació con síndrome de Down, ha hecho historia desde que era un niño. El joven siempre soñó con convertirse en actor desde que vio "Grease", y en Zeno Mountain Farm, un campamento en Vermont, conoció a los cineastas Tyler Nilson y Michael Schwartz. El trío trabajó juntos en el desarrollo de " The Peanut Butter Falcon " en el transcurso de cinco años.

En la película, Shia, quien interpreta a Tyler, un forajido en fuga, se convierte en el amigo de Zak.

Aunque en redes sociales LaBeouf ha sido muy criticado por la reacción de ‘‘poca paciencia’’ que tuvo con Zack, la realidad es que su relación es tan fuerte fuera de la pantalla que incluso Shia ha acreditado a Gottsagen con ayudarlo a volver a la sobriedad.