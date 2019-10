La historia que no sabías de Yanet García, la chica del clima más guapa de la TV

CIUDAD DE MÉXICO.-Yanet García es sin duda una de las más bellas chicas del clima que ha tenido la televisión mexicana, pero sus comienzos fueron totalmente distintos.

La popular presentadora de televisión mexicana, nació el 14 de noviembre de 1990 en Monterrey, México, con el nombre de Yanet Cristal García San Miguel.

García es muy atractiva. Mide 1.67y pesa 53 Kg. Tiene un peso equilibrado y un cuerpo sano. Además mantiene su figura muy bien. Su color de cabello es marrón claro y su color de ojos es marrón oscuro.

En el año 2015, García se convirtió en una celebridad de Internet donde tuvo 400 mil seguidores en Instagram número que aumentó a 11.8 millones para 2019.

En 2016, García tenía un empleo en Las Noticias para Televisa Monterrey y sus pronósticos meteorológicos tenían su propio canal de YouTube desde el año 2015.

Aunque no está casada, su nombre se volvió viral hace unos meses pues fue la protagonista de un hecho en particular, ya que dio por finalizada su relación con su ex novio Douglas ‘Faze Censor’ Martin quien prefirió seguir jugando profesionalmente el videojuego 'Call of Duty' antes que mantener su noviazgo con la conductora de TV. Después se supo que ‘Faze Censor’ perdió el torneo mundial.

En el 2013 participó en el casting de Nuestra Belleza Nuevo León, que es el certamen previo al concurso nacional Nuestra Belleza México, pero no tuvo suerte y no quedó seleccionada.

Hace tres años sorprendió a todo el mundo cuando publicó una foto en su cuenta de Instagram, donde aparece su antes y después.

En dicha imagen se puede apreciar cómo lucía hace 8 años y su evidente e increíble transformación. En la descripción de la foto se podía leer: “Hace 8 años decidí entrar a un gimnasio porque era muy delgada y quería buscar mi mejor versión. No ha sido fácil pero ha valido la pena, ver esta foto de mí antes y después me motiva a seguir trabajando muy fuerte todos los días”.

Ahora también es toda una empresaria, ya que abrió una escuela de modelaje en su ciudad natal de Monterrey llamada Yanet García Models.

Caber recordar que en sus comienzos ella también fue modelo y en el año 2018 apareció en la portada de la popular revista Maxim.

La ‘Chica del clima’ ha sido considerada por la revista “For Him Magazine” como parte de las 100 mujeres más guapas de mundo.

Actualmente tiene su espacio en el popular programa de Televisa Hoy donde da el pronóstico del clima.