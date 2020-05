La historia detrás del ''blanqueamiento'' de piel de Michael Jackson

ESTADOS UNIDOS.- Michael Jackson fue, es y continuará siendo una leyenda dentro de la cultura musical, su éxito, talento y altruismo fueron los estandartes de su vida. Sin embargo, no todo fue bueno, pues los constantes escándalos terminaron por volverse parte de su historia.

Uno de los casos más polémicos fue sin duda cuando comenzó a ser muy notorio el cambio del tono de su piel, algo que le fue cuestionado durante una entrevista que le realizó Oprah Winfrey un 10 de febrero de 1993.

Luego de hablar sobre diferentes temas, la periodista abordó acerca del color de su piel e insistió preguntándole si se había realizado algún tratamiento para blanquearla.

"El hecho de que el color de tu piel es obviamente diferente a como era cuando eras más joven... ha provocado mucha especulación y controversia, ¿Qué has hecho?, ¿Has hecho algo para blanquearte la piel? ¿Tu piel es más clara porque no te gusta ser negro?", mencionó Oprah.

Un tanto molesto, Michael respondió que se trataba de un problema de salud, si bien no dijo el nombre, la enfermedad se llama Vitíligo.

‘‘Número uno, que no sepa no hay un blanqueador de piel. Tengo un desorden en la piel, que destruye la pigmentación de la piel, es algo que no puedo remediar, ¿ok?, pero la gente inventa historias de que no quiero ser quien soy y eso me lastima’’, afirmó.

El cantante aseguró que su piel comenzó a despigmentarse poco después de Thriller, además comentó que ese problema era de familia, más específicamente por parte de su padre, ‘‘no lo puedo controlar, ni entenderlo, me pone muy triste’’, mencionó, ‘‘tengo que usar maquillaje porque se me hacen manchas en la piel y tengo que emparejarla’’.

De esta manera el cantante dejó en claro que las manchas comenzaron a ser tan abundantes que optó por maquillar sus tonos más oscuros para emparejar el color de su piel.