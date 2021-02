La historia de Luis Miguel y Aracely Arámbula es muy bella, como para llevarla a una serie

CIUDAD DE MÉXICO.- Aracely Arámbula fue muy clara en cuanto a que no quiere formar parte de alguna temporada de 'Luis Miguel, la serie', en la que se retrataría cómo lo conoció, su romance y la llegada de sus dos hijos, Miguel y Daniel; son ellos una de las razones más importantes para evitar que se haga un retrato desde la ficción de lo que sucedió.

Pero hay también una segunda causa de peso por el que 'La Chule' no quiere ver en la pantalla de 'streaming' su tórrida historia de amor con 'Micky': conserva aún recuerdos muy bonitos de sus mejores días que no quiere que sean reinterpretados a través de un guion. Así lo reveló el abogado de la actriz, Guillermo Pous Fernández.

En entrevista con Quién, Pous Fernández aseguró que es por eso que Aracely prefiere que no se proyecte nada en el serial, en el que se espera se cuente lo que vivieron en 2005, cuando fueron vistos juntos en Venecia, Italia, y por fin se esclarezca si tuvieron una boda en 'petit comité' y secreta o nunca se casaron.

Recrear septiembre de 2007, cuando en el Auditorio Nacional, 'El Sol' le dedicó a la mamá de sus hijos Miguel y Daniel la canción 'Sabes una cosa' al voltearla a ver en el momento en el que interpretó la estrofa "Te quiero y te venero, te adoro y te deseo" y señalarla con el micrófono al cantar "Doy gracias al cielo por haberte conocido".

Invariablemente tendría también que aparecer el principio del fin, cuando en 2008 surgieron los rumores de una separación, mismos que se confirmaron en 2009, cuando ella aceptó protagonizar el 'remake' de 'Corazón Salvaje' y no volvieron a aparecer juntos.

"Aracely Arámbula tiene un plus, independientemente de que haya existido o no el protagonista de la bioserie en su vida, es simplemente una condición personal más allá de lo que pudiera ser su trayectoria profesional. Como se ha comentado abiertamente, la posición de la señora Arámbula es que por ningún motivo se utilice su imagen".

"De ninguna forma y bajo ninguna circunstancia, no solamente por el resguardo, lo discreta, lo prudente que ella siempre se ha mantenido en su vida personal, sino ahora mucho más por la vinculación que pude existir y el lazo que tiene con el protagonista de la historia, pero más por los hijos que tienen y que son menores de edad", abundó Pous.

Guillermo enfatizó en que lo que está "salvaguardando" Arámbula, como ella misma se lo dijo, es un recuerdo muy valioso de aquellos años en su vida: "Es una historia tan bella, la manera en la que se dio, la narrativa que efectivamente tienen, que convertirla en ficción o mucho más atractivo o morboso, sería echar a perder lo que en realidad fue.

"Porque no sería la realidad y por los propios matices que pudiera tomar en el resguardo que ella misma tiene de toda esta trayectoria personal y además el resguardo que quiere tener de la información de sus hijos para cuidarlos", explicó Guillermo, quien compartió si ha habido negociaciones con Netflix y si Luis Miguel quiere ver esa historia.

Pous Fernández reveló que Carla González Vargas, productora ejecutiva y 'show runner' del programa, sí se acercó en su momento a Arámbula en una reunión en la que le hizo la propuesta: "La respuesta fue contundente: 'No me interesa que se cuente mi historia en el bioserie, no autorizo el uso de mi imagen', no existió más allá.

"No existió una negociación, un estire o afloje para ver si podían llegar a término, de manera posterior y por la información que nos iba llegando, es que la señora Arámbula me pide participación, le doy diferentes opiniones y soy yo quien ahora se acerca a la productora y tuve un par de llamadas con ella", enfatizó el abogado.

En esos encuentros remotos Guillermo mantuvo la postura que Aracely le dio a González: "Fuimos enfáticos y, haciendo representación de la señora Arámbula, (dijimos que) no nos gustaría que se cuente esta historia, pero no solamente por el hecho de pretender hacer la ficción y cambiar el nombre de la protagonista".

En ese sentido explicó que el uso de imagen va más allá de mencionar el nombre de pila o el patronímico, ya que se conforma de rasgos, por la representación física o toda la armonía y la condición psicológica que puede haber, lo suficiente para identificar a una persona en un personaje.

"Nuestra posición se reiteró, de ninguna manera se autoriza el uso de la imagen de la señora Arámbula en la serie, en ningún concepto y bajo ninguna modalidad, eso fue lo que se aclaró y fue muy respetuosa la productora e, insisto, no hubo ni negociación ni propuesta, solamente ella expuso sus argumentos y le dimos los nuestros.

"Hasta ahí quedó, fue una charla absolutamente profesional, pero con un tinte personal", comentó el abogado, quien detalló qué pasaría si se utiliza en otras temporadas la imagen de Aracely: "Primero, (Netflix) no requiere de nuestra autorización, tienen absoluta libertad para hacerlo, más allá de que estemos de acuerdo.

"Parte de la libertad de expresión es esta facultad para poder hacer lo que la gente le venga en gana, pero cuando se invade la esfera personal de un tercero, puede haber consecuencias, si hubiera algún guiño que de manera sesgada se trata de la señora Arámbula habría que estudiar cuáles fueron las circunstancias", compartió Pous.

También se analizaría de qué manera, en qué forma y bajo que condición se utiliza la imagen y en ese momento sería la propia Aracely la que decidirá "si estaría de acuerdo o no en hacer valer los derechos que tenga y acercarse a la productora y presentarle un reclamo".

De la posibilidad de llevar este reclamo al ámbito legal, Pous Fernández indicó que sí es posible: "Se puede formular un reclamo estableciendo el uso de la imagen, la revelación de información personal, un ataque a la intimidad o la privacidad de su vida porque en este caso no es que se trate de una figura pública sino se trata de una etapa privada.