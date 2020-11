La hija de Federica de Kabah es acosada por Internet y denuncia a Policía Cibernética

CIUDAD DE MÉXICO.- La cantante Federica Quijado, integrante del grupo Kabah, denunció ante las autoridades federales al acosador de su hija María, a quien desde hace varios meses le hace “ciberbullying”, declaró la artista al programa “Ventaneando”.

La estrella de la música pop mexicana detalló que fue a la Policía Cibernética a quien tuvo que denunciar a una persona que meses atrás está agrediendo a María y a sus amigas, tanto en las redes sociales de la niña como de la propia Federica.

“Lo puse en mano de las autoridades porque algo así no lo puedes dejar pasar. Entonces estamos investigando de dónde venía, quiénes son sus contactos, si sí realmente era un chavito de alguna escuela u otra persona”, dijo.

Es difícil dar con el paradero del “ciberacosador”, agregó, ya que seguido crea cuentas nuevas, pero están tratando de llegar a su identidad a través de sus contactos.

Más que nada, para avisarle a los papás de este chavito porque ha de ser difícil vivir con tanto odio y aventar tanto odio. Lo que vimos es que seguía a puras niñas, a puras menores. No son amigos ni de la escuela, no tienen ningún conecte con una amistad de mi hija”, destacó.

La intérprete de “La Calle de las Sirenas” añadió que el caso lo está llevando un abogado que la misma Policía Cibernética, ya que su hija y sus amigas tienen un blog en Internet y también ahí las agrede, y lo que más preocupa es que pudiera tratarse de un adulto que pudiera hacerles un daño mayor.



En depresión

Tras la contingencia por Covid.19, Federica confesó al programa de espectáculos que está pasando por una mala racha, lo que la ha llevado a una depresión difícil de controlar.

“Murió mi mejor amiga, que ha sido muy difícil para mí. A parte de eso, planeábamos hacer el concierto de Kabah y lo cancelamos también. Se juntaron esas cosas que te deprimen. No tienes cómo apoyar a tu staff, a tus músicos. Han sido muchas frustraciones y sí han sido semanas difíciles para mí, muy sensibles y tristes. No la he pasado tan bien”, concluyó.