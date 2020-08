La hija de Chayanne cautiva las redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO.- Chayannes es un cnatante puertorriqueño que se ha ganado el cariño del público mexicano, y a pesar de que ha mantenido su vida en privado, su hija Isadora Figueroa se ha encargado de compartir un poco de la familia del artista.

La joven de 19 años ha hecho algunas publicaciones en su cuenta oficial de Instagram, donde ha publicado algunas fotografías del recuerdo de la familia, incluyendo de su padre, las cuales han recibido miles de 'likes' por parte de sus seguidores.

Isadora tiene más de 300 mil seguidores es por eso que hace unas semanas decidió consentir a sus seguidores por medio de un cover "Let It Be" canción de la agrupación reconocida The Beatles, algo que agradecieron y admiraron sus fans por la bonita voz que heredó de su padre.

La hija del famoso cantante también se ha encargado de crear conciencia a través de mensajes de motivación que son acompañados de sus fotografías en las que normalmente se le ve con "looks" sencillos pero muy innovadoras.

Además antes de la pandemia Isadora había sido reconocida porque comenzaba su carrera como DJ en distintas ciudades y playas del país, pero debido al coronavirus tuvo que posponer esta faceta.

Con información de El día