La generosidad de Messi: donación a Rare Impact de Selena Gomez

HERMOSILLO, Sonora.- Hace unas semanas se volvió viral la reacción de Selena Gomez en un partido de Lionel Messi. Su reacción fue de sorpresa ante una de las jugadas del jugador, que es ganador de la Copa del Mundo y ahora juega para el Inter Miami, donde David Beckham es uno de los dueños.

También se volvió viral esa noche un video en el que le preguntan a Gomez qué le diría a Messi, y ella responde: "Te amo mucho".

Can you leave a message for Leo Messi?



Selena Gomez: Yes, I love you ��



pic.twitter.com/mpHsNcSu2V— Leo Messi �� Fan Club (@WeAreMessi) October 1, 2023

Ahora Messi parece devolverle el favor a Selena Gomez donando una camiseta firmada al fondo benéfico llamado Rare Impact, cuyo enfoque es apoyar a personas que enfrentan problemas de salud mental. No es la primera vez que la cantante se involucra en temas relacionados con la salud mental, ya que siempre ha sido abierta sobre sus propios desafíos en este aspecto, como se muestra en el documental "Selena Gomez: My Mind & Me".

El futbolista donó la camiseta con un valor inicial de $1,000. Se rumorea que también podría asistir a la Gala de Rare Impact el 4 de octubre.