La fatal coincidencia entre Cory Monteith y Naya Rivera de Glee

Hace siete años se dio a conocer la noticia que la estrella de la serie "Glee", Cory Monteith, había sido encontrado muerto en una habitación hotel Fairmont Pacific Rim, en Vancouver, Canadá; por ironías del destino este lunes también se confirmó la muerte de una de sus compañeras de reparto, Naya Rivera.

Monteith se encontraba en un buen momento de su carrera, formaba parte de la serie más popular del momento, se encontraba comprometido con Lea Michele, también parte del elenco de "Glee" y que curiosamente sus personajes de Rachel Berry y Finn Hudson eran también pareja en esta historia; y por si fuera poco la quinta temporada de esta comedia musical estaba a un par de semanas de estrenarse.

Debido a una recaída en las adicciones a las drogas y el alcohol, con las cuales estuvo luchando desde los 13 años, Monteith decidió ingresar a una clínica de rehabilitación donde estuvo desde el 31 de marzo hasta el 26 de abril.

Durante un descanso de las grabaciones decidió pasar unos días en Canadá y el 6 de julio se registró en hotel Fairmont Pacific Rim. La noche antes de su muerte Cory la pasó de fiesta con algunos amigos y regresó solo a su habitación. A la mañana siguiente debía pagar la cuenta de su hospedaje, al no hacerlo el personal del hotel entró a su cuarto y lo encontraron tirado en el suelo sin vida.

La necropsia realizada el 15 de julio reveló que una sobredosis de heroína y alcohol había sido la causa de su muerte.

Dos días después su cuerpo fue incinerado y parte de sus cenizas fueron esparcidas por los lugares que Cory amaba.

El 10 de octubre de 2013 se transmitió el tercer capítulo de la quinta temporada de "Glee" que se llamó The Quarterback, donde sirvió como un tributo a Monteith, centrándose en la muerte del personaje de Finn Hudson.

Ahí sus compañeros cantaron algunos temas recordándolo y Naya Rivera en su personaje de Santana López interpretó el tema "Si muero joven", en cuya letra aparece una estrofa que ahora se puede tomar como premonitoria y dice: húndeme en el río al amanecer.

A partir de este suceso se comenzó a hablar de una maldición sobre el elenco de "Glee", primero Mark Salling es encontrado en posesión de pornografía infantil en 2015, dos años después se declara culpable y enfrentaría una pena de entre 4 a 7 años de prisión, algo que no sucedió porque el 30 de enero de 2018 se quita la vida.

Después Blake Jenner y Melissa Benoist estuvieron en el ojo del huracán, cuando después de su divorcio ella reveló el año pasado que sufrió violencia doméstica. Sumándose a esta trágica lista la muerte de Naya Rivera, quien el 8 de julio estaba con su hijo paseando en un bote en el lago Piru, al no regresar a tiempo al embarcadero salieron a buscarla y encontraron al pequeño de 4 años dormido y sólo, éste les explicó saltaron al bote para nadar y su mamá no regresó. Desde ese momento las autoridades realizaron una búsqueda que culminó el día de hoy con el hallazgo del cuerpo. Naya tenía 33 años, dos más que Cory en el momento de su muerte.