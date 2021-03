La estrella de “Designing Women”, Richard Gilliland, muere a los 71 años de edad

CIUDAD DE MÉXICO.- El legendario actor y estrella de “Designing Women”, Richard Gilliland, murió el pasado 18 de marzo, a causa de “una breve enfermedad”, según reveló su familia a los medios estadounidenses.

Gilliland, quien nació el 23 de enero de 1950, en For Worth, Texas, fue conocido por sus participaciones en “Thirtysomething”, “Just Our Luck”, “Party of Five”, “Heartland”, entre otros proyectos.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Estuvo casado por más de 34 años con la actriz Jean Smart y tuvo una prolífera carrera actoral de más de 50 años.

Su versatilidad lo llevó a trabajar en ficciones policiales como “The Streets of San Francisco” a historias más dramáticas como “Medical Center”, según la biografía publicada por La Nación.

Entre la década de 1970 y 1980, Gilliland fue parte del elenco de tres comedias de “Operation Petticoat” (1977-79); de “Just Our Luck”; y “Heartland” (1989).

También tuvo un papel recurrente en “McMillan & Wife” y en “Marcus Welby” y en 1978 fue uno de los protagonistas de la miniserie “Mujercitas”.



Amor de película

Mientras filmaba la serie “Designing Women” (1986-1991), Richard Gilliland conoció a su esposa Jean Smart, quien era una de las protagonistas y en 1987 Gilliland y Smart comenzaron oficialmente su relación.

Dos años después, la pareja tuvo a su primer hijo, Connor, hoy de 31 años de edad y en 2009, adoptaron a Bonnie, que ahora tiene 12 años.