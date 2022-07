La empresaria multimillonaria reaparece tras el escándalo

MÉXICO.- Maria José Villavicencio mejor conocida como "La empresaria multimillonaria" reapareció en redes sociales para dar su versión y aclarar el escándalo después de que fue denunciada por el productor Rodrigo Fragoso por presunto robo y fraude. También fue señalada por otros influencers de actitudes clasistas y discriminatorias en su visita a México.

Fue en una entrevista realizada a través de su cuenta de Instagram con la activista Diane Rodríguez, que la influencer señaló que los cargos puestos en su contra eran falsos y que no conoce la razón por la que distintas personas quieren desprestigiarla, además reiteró su respeto y cariño hacia la comunidad.

"Esta persona me está atacando directamente con la población de mis seguidores con los más vulnerables para mí, porque yo no soy homofóbica, yo no soy transfóbica; él sabe que eso a mí me afectaría muchísimo, porque son el público que más apertura me ha dado, son las personas que más me han apoyado", explicó sin mencionar el nombre de ninguna persona.

También recalcó que nunca ha tratado mal a nadie y no es su estilo de persona, también aclaró que no dará seguimiento a las acusaciones, porque lo unió que le importa que informar a las personas que los rumores son falsos y lo único que quieren es desprestigiarla.

"Esa persona está diciendo muchas cosas que no son, y de esas cosas ni siquiera me interesa hablar... solo quiero que quede claro a la comunidad GLBT+ que yo jamás en la vida he sido, ni seré, transfóbica ni homofóbica", terminó diciendo.

Sin embargo, durante la plática, usuarios de redes sociales notaron que pronuncia mal las siglas, pues nombró 'Comunidad GLBT+', y no 'LGBT+', detalle por el que consideraron que su discurso no era creíble.

Finalmente, después de mencionar que no daría más declaraciones al respecto, dijo que durante los últimos días había sentido mucho miedo y solo quería estar en su casa.

