La dolorosa razón por la que Mariah Carey celebra en grande la navidad

ESTADOS UNIDOS.- Mariah Carey se caracteriza en el mundo de las celebridades por involucrarse al máximo en las festividades decembrinas con el fin de que sus hijos y ella puedan disfrutar de unas celebraciones mágicas e ilusiones, para lo que la cantante no escatima en gastos o elementos para la decoración de su hogar.

Como se ha mostrado a través de sus redes sociales, la residencia de la cantante se convierte en una especie de festival colorido lleno de exuberancias.

Sin duda todos sabemos que navidad esta cercana cuando iniciamos a escuchar en redes sociales el ya clásico de Carey "All I Want for Christmas Is You", ya sea en la versión original o en la adaptación que requiera la moda de la temporada en cuestión.

Sin embargo en las últimas entrevistas, la estrella del pop ha dejado claro que la forma en que vive las festividades no se debe únicamente a un ejercicio de vanidad por su parte. Y es que la intérprete ha recordado que su infancia y adolescencia no fueron precisamente buenas.

Mariah cuenta con más experiencias negativas que momentos positivos y alegres, y muchos contratiempos tuvieron su punto álgido durante la celebración de la Navidad con su familia "disfuncional", sobre la que ya se había referido en anteriores ocasiones.

El pasado verano, Mariah se expresaba en términos bastantes duros sobre su madre, quién habría tratado de explotarla sexualmente cuando la vocalista tenía solo 12 años, y también sobre su hermana mayor, de quien no dudó en distanciarse a todos los niveles tras verse sometida a numerosos abusos emocionales.

La intérprete de niña siempre soñaba con vivir unas navidades tan tranquilas e idílicas como las que veía en televisión, pero finalmente terminan chocando con una realidad completamente opuesta.

"He creado las Navidades que siempre he querido tener. Me pasaron un montón de cosas horribles cuando tenía 12 años, pero he de decir que el espíritu de esa niña, el de una luchadora que jamás se rendiría, nunca se marchitó. Siempre he abrazado con entusiasmo a la persona que soy, aunque el mundo no me entendiera", dijo en un extracto de su nuevo especial navideño para Apple TV +.