La doble de Jennifer Lopez comparte video donde la confunden con la cantante

Ciudad de México.- Connie Peña, quien recibió reconocimiento por ser considerada la doble de Jennifer Lopez, demostró que no es sencillo ponerse en los zapatos de la actriz.

Peña, que conserva una similitud con JLo decidió grabar un experimento y mostrar a los fanáticas y paparazzis que la siguieron en la calle pensando que se traba la estrella de hollywood.

En esta ocasión, la artista utilizó una blusa y pantalón entallado justo como los que usualmente viste Jenn, además de solicitar seguridad para hacer que el parecido fuese más real.

Un día en los zapatos de JLo

En el video titulado ‘Un Día en los Zapatos de J.Lo’, Peña mostró cómo la gente se le acercaba, le tomaban fotografías e incluso le pedían selfies, a pesar de que su elemento de seguridad trataba de espantarle a quien se le acercaba.

Queríamos hacer ese contenido, el video, con un influencer que se llama Henry, porque me dice él y siempre los medios me preguntan: ¿Es en serio que te confunden con J.Lo?, yo les digo que sí, cada rato, todo el tiempo, por eso me propuso ir de shopping a Rodeo Drive, en Los Ángeles“

Explicó Connie.

No obstante, la joven confesó que no es nada sencillo estar en los zapatos de Lopez. “Es que sí está pesado, la experiencia es bonita, pero la gente sí se acerca. Así que me pusieron la seguridad […] y se pudo capturar las escenas cuando la gente se me acercaba o gritaba”.

La confunden con Lopez

Como se recordará, en 2019 la doble de Jennifer, presumió que hasta los famosos la confunden con la “Diva del Bronx”, pues durante su presencia en la celebración de los Latin Grammys, contó que Vicente y Alejandro Fernández se le acercaron para saludarla al, supuestamente, confundirla con Lopez.

“Me vinieron a saludar pensando que yo era JLo. Qué honor y qué privilegio que los Fernández también piensen que yo soy JLo. Hasta los famosos me piden fotos”, expresó Peña en el video que está acompañado de una foto junto a “El Potrillo”.