"La diosa de la cumbia" se vacuna contra el coronavirus

Margarita María de Santa Teresita Vargas Gaviria, internacionalmente conocida como "La diosa de la cumbia", recibió la vacuna contra el coronavirus en esta ciudad del centro del estado de Yucatán.

De acuerdo con varios sitios de Internet, la cantante tiene 60 años de edad, por lo que cuenta con la edad mínima para poder recibir la dosis que se aplica en esta etapa de la Jornada Nacional de Vacunación.

No obstante, causó extrañeza que se la hayan aplicado en el ISSSTE de dicha localidad. En redes sociales, hubo comentarios a favor, y en contra.

Por una parte, la felicitaron y expresaron que es una persona que pertenece al grupo poblacional de riesgo, y como cualquier otra debería ser vacunada sin importar si es famosa o no.

Por otro lado, también hubo mensajes que la critican, pues ella, hasta donde ha informado, no vive en Motul sino al norte de Mérida, bajo el entendido de que las vacunas eran exclusivamente para gente de esa localidad.

A través de un video grabado aparentemente en la sala del ISSSTE, se puede apreciar y escuchar a Margarita invitando a la gente a que se vacune en Motul sin ningún temor.

"Soy Margarita, 'la diosa de la cumbia', yo ya me vacuné, por favor no le tengan miedo a la vacuna, vengan a Motul todos los que son motuleños, por favor vacunense todos los yucatecos… no le tengan miedo, hay que hacerlo para que yo vuelva a cantar".