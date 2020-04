¡La deja con las ganas! Carlos Rivera no toca ni besa a Cynthia Rodríguez

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante el programa de “Venga la Alegría” de donde es conductora Cynthia Rodríguez sus compañeros evidenciaron la poca intimidad que tiene con su novio Carlos Rivera.

Según revelaron otros integrantes del matutino, Rivera no toca ni besa a la Rodríguez, pero no es por los motivos que la mayoría puede pensar.

La también cantante confesó que, para evitar contagiarse de coronavirus, intenta mantener poco contacto con todas las personas que la rodean, incluso con su pareja.

“si no se aleja (de todos ellos) el novio NO la toca, tiene prohibido, sino NO la besa”, evidenció Penélope Menchaca.

“tengo un novio y tengo unos papás que me piden cuidarme demasiado”, Cynthia contestó.

La también actriz estuvo ausente del programa por casi un mes, después de saber que Pato Borghetti estaba contagiado con COVID-19.