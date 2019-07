La criminología tiene su academia en TNT Series

La criminología es una parte del derecho que estudia el delito, sus causas, las maneras de evitarlo y el modo de actuar de las personas que lo cometen, es decir, intenta establecer una tipología social de los delincuentes. De todo eso y un poco más hay en julio, de lunes a viernes, en TNT Series con la rotativa de episodios de CSI, CSI Miami, CSI NY y The Mentalist. Si el crimen existe, el crimen paga.

La acción arranca a las 18.00 horas (MEX) con CSI NY. En la Gran Manzana hay atractivos turísticos que se llenan a diario: el Empire State, el Central Park y La Estatua de la Libertad, entre otros, pero también hay una gran cantidad de asesinatos que obligan a los equipos forenses a un trabajo arduo y a una mejora continua de sus prácticas, porque un homicida siempre intentará borrar sus huellas y usará todo lo que tenga a mano para conseguirlo. Es tarea de Mac Taylor (Gary Sinise) liderar a su escuadrón de caza pistas para analizarlas y hallar al culpable.

Luego, a las 19.50 horas (MEX) es el turno de CSI. En Las Vegas se juegan a diario millones de dólares en los lujosos casinos. Los visitantes también acuden a casarse en las decenas de capillas destinadas a estas bodas express. Pero tanto el dinero como el corazón a veces mueven intereses ambiciosos, que puestos en riesgos llevan a sus perseguidores a matar a matar a cambio arreglar alguno de estos problemas. Pero esos criminales, premeditados y accidentales no cuentan que por esos lados andan tipos como Gil Grissom (William Petersen), Raymond Langston (Laurence Fishburne) y D.B. Russell (Ted Danson) dispuesto a hacer justicia.

La metodología, pero no el resultado, cambia a las 20.45 horas (MEX) cuando en The Mentalist Patrick Jane uses su capacidad analítica y talento deductivo para entender qué ocurrió en una escena del crimen, cuál fue el móvil y quién fue el perpetrador. No importa mucho lo que pienses algunos sabuesos entrenados del cuerpo de policía, porque él siempre mira un poco más allá para encontrar evidencias e interpretar conductas que encuentran una respuesta que va más allá del ojo común y corriente.

Para finalizar, el calor y la humedad de Miami no parecen ser incentivos para que los criminales elijan un mejor destino que andar repartiendo cadáveres por la ciudad. Si no fuera por Horatio Caine (David Caruso), estos malandrines andarían sueltos gozando de la impunidad o con la posibilidad de reincidir en sus delitos. CSI Miami llega para cerrar cada día de pesquisas a las 22.30 horas (MEX).