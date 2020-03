La confesión de Ricky Martin sobre la crianza de sus hijos

El cantante puertorriqueño Ricky Martin actualmente tienes cuatro hijos, dos de ellos ya casi adolescentes y confesó lo difícil que es criarlos en estos tiempos, totalmente distintos a los que vivió en su niñez.

Con sus gemelos de 11 años Mateo y Valentino trata de ser flexible con su crianza pero no deja de lado los valores para que sus hijos sean hombres de bien.

"Ayer estaba leyendo algo y yo decía: 'No puedo criar a mis hijos como mis padres me criaron a mí porque el mundo en el que yo crecí ya no existe”.