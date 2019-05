La carta inédita de Britney Spears tras haber ingresado al psiquiátrico

A pocas semanas de que Britney Spears denunciara que su padre la obligó a internarse en un centro psiquiátrico y a tomar medicamentos en contra de su voluntad, ahora ha salido a la luz una carta escrita por la cantante en 2009, en la que afirma haber sido silenciada y amenazada por los miembros de su equipo de trabajo en esa época.



En el escrito dado a conocer por Daily Mail, la llamada “Princesa del Pop” narra en tercera persona uno de los momentos más duros de su carrera, mismo que la llevó a perder la custodia de sus hijos y su ingreso a una clínica psiquiátrica.



De acuerdo a la artista, su staff creo un “montaje” en 2008 para poder internarla en el centro de salud mental después de encerrarse en una recámara con uno de sus hijos para evitar que se fuera con su padre, Kevin Federline. “Nadie habla de estas cosas porque nadie sabe la verdad”, expresó la cantante en el escrito.



De la misma manera, la intérprete aseguró que antes de este suceso, su equipo ya tenía control de su vida y era amenazada constantemente con ser alejada de sus hijos, quienes tenían en ese momento 1 y 2 años de edad, si no hacía lo que ellos le indicaban.



En otra parte del escrito, la estrella de Hollywood detalló: “Lo que le pasó a Britney ocurrió hace un año y la gente tiene que hablar acorde a lo que pasa en cada momento. Con respecto a lo de que Kevin dijo que Britney se divorció de él, la realidad es que sus abogados la obligaron cuando ella fue a visitarle a Nueva York y él no quiso verles a ella ni a sus hijos y sus abogados dijeron que si ella no se divorciaba lo haría el mismo. Que Kevin intente ser ahora la víctima es muy irrelevante, porque la abandonó a ella y a sus hijos. Que ella se fuese de fiesta hace dos años no tiene nada que ver con la situación actual. Es una persona completamente diferente y la mayor parte de su lucha se produjo entonces por sus problemas de insomnio y horneados de marujuna (sic) a las cinco de la mañana”.



Cabe señalar que el medio aseguró que este escrito se ha hecho público gracias a una persona que asistió al mismo campamento que Britney Spears entre 2009 y 2010. Hasta este momento la artista no se ha pronunciado al respecto.