La carrera pacifista que se truncó en 1980

CIUDAD DE MÉXICO.- "Si hablas de destrucción, no cuentes conmigo…", o quizá sí, depende de la versión de la canción "Revolution" que escribió John Lennon en 1968, cuando perfilaba su faceta de activista político y pacifista.



La cara B del sencillo "Hey Jude" fue una frenética y rocanrolera "Revolution", donde está el verso: "But when you talk about destruction/Don't you know that you can count me out"; en la versión del Álbum blanco, más tranquila, cambia la letra: "count me in".



Lennon no quería perder su estatus de rebelde y cedió en parte a la tentación de "aprobar" métodos revolucionarios que dominaban los 60; pero la versión más conocida de esa canción contiene un claro rechazo a la destrucción, y así lo explicó él mismo en una entrevista para la revista Rolling stone en 1970: "En una versión dije: 'Cuenta conmigo' sobre la violencia, pues no estaba seguro. Pero la que lanzamos decía 'no cuentes conmigo', porque no me gusta que ocurra una revolución violenta en todas partes".



En esa definición tuvo mucho que ver Yoko Ono; en 1969 ambos se casaron y utilizaron su boda y posterior luna de miel en una manifestación a favor de la paz.



Los himnos pacifistas "Give pace a chance" (1969), "Imagine" y "Happy Xmas (War is over)" --de 1971--, dejan claro que John consideraba que su música debía apoyar los esfuerzos para la paz mundial.



Su faceta política y contestaría no se apagó y a través de diversas canciones de su carrera solista denunció hechos y situaciones.

Desde su primer disco (John Lennon/Plastic Ono Band, 1970) incluyó "Working class hero", tema con connotación política; para su siguiente LP, Imagine (1971) ofreció un par de temas de protesta: I don't want to be a soldier; y "Gimme some truth", donde hace referencia directa al entonces presidente estadounidense Richard Nixon.



En 1971 también publicó la canción "Power to the people", con un claro reclamo a los gobernantes para tomar en cuenta a la gente.



En 1972 Lennon y Yoko Ono publicaron el que es considerado el disco más político de la pareja: el doble Some time in New York city, que incluye canciones a favor del feminismo ("Woman is the nigger of the world"); de denuncia contra hechos violentos de esa década.



"Mind games" (1973) mantiene, ya en menor intensidad, el tono político, debido al momento personal por el que atraviesa Lennon (una separación con Yoko); las canciones con cariz político son, además de la que da título al disco, "Nutopian International Anthem", "Bring on the Lucie" (Freda Peeple) y "Meat city" (donde menciona al entonces líder chino Mao).



En sus posteriores trabajos los temas personales dominan (Walls and bridges 1974; Rock’n roll 1975; Double fantasy 1980 y el póstumo Milk and honey 1984).



Su vida fue truncada por disparos de arma de fuego el 8 de diciembre de 1980, hace 39 años, y de no haber sucedido así, John Lennon hubiera retomado su papel de activista a favor de muchas luchas, como la ecologista, a favor de los derechos de las mujeres y sobre todo a favor de la paz mundial.

Datos

39 años se cumplen del asesinato del ex Beatle a las afueras del edificio Dakota, en la ciudad de Nueva York, el 8 de diciembre de 1980.



69 años cumpliría el músico inglés fundador de The Beatles, que nació el 9 de octubre de 1940 en la ciudad de Liverpool.



50 aniversario este 2019 del tema “Come together”, de John Lennon; el compositor concibió la letra de la canción en el verano de 1969.