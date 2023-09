La canción de Drake y The Weeknd, generada por IA, "Heart On My Sleeve", ha sido presentada para la consideración del Grammy

LOS ÁNGELES.-Se ha presentado una canción colaborativa generada por inteligencia artificial (IA) que simula las voces de Drake y The Weeknd para su consideración en los premios Grammy.

Ni Drake ni The Weeknd están involucrados en la canción, que se titula "Heart on My Sleeve".

Ghostwriter, el creador de la canción generada por IA, busca ganar un Grammy por un dúo falso.

¿Por qué la canción es elegible para los Grammy?

Según el CEO de la Academia de Grabación, Harvey Mason Jr., la canción es elegible para los Grammy porque fue escrita por un ser humano, reporta Variety.

La canción fue presentada en las categorías de Mejor Canción de Rap y Canción del Año, que premian a los escritores de la canción en lugar de los intérpretes.

A pesar de la elegibilidad desde el punto de vista creativo, las reglas de los Grammy exigen una "distribución generacional" que podría ser un problema debido a problemas de derechos de autor y disponibilidad comercial.

La canción inicialmente apareció en YouTube y servicios de transmisión pero fue retirada debido a avisos de eliminación por parte de Universal Music.

Las reglas de los Grammy requieren un cierto grado de participación humana en la creatividad para ser elegibles.

Se menciona un caso previo en el que se utilizó IA para mejorar una pista vocal de los Beatles.

Se enfatiza que los premios Grammy se otorgan principalmente por la contribución humana a la composición y actuación.

El creador de "Heart on My Sleeve", Ghostwriter, parece estar consciente de la controversia que rodea a la canción.

Se destaca la importancia de distinguir entre el papel de la IA y la contribución humana en la música.

La conversación sobre la elegibilidad de la IA en los premios Grammy es un tema actual en la industria musical.

No hubo respuesta inmediata de los representantes de Drake y The Weeknd en relación con esta controversia.

La Academia de Grabación está tratando de establecer reglas claras sobre cómo se evaluará la música generada por IA en los premios Grammy.