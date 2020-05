La canción ''Safaera'' ha sido eliminada de Spotify y fanáticos ''enloquecen''

HERMOSILLO, Sonora.- El tema de ‘‘Safaera’’ interpretada por Bad Bunny, Ñengo Flow y Jowell y Randy, se volvió todo un éxito gracias a una serie de videos en Tik Tok donde jóvenes grababan las reaciones de sus padres al escuchar cierta parte de la canción.

Ahora, usuarios de redes sociales lo han hecho tendencia en Twitter debido a que la canción no se encuentra más disponible en Spotify. Al buscar el tema sí aparece, pero una vez le das reproducir se muestra automáticamente: ‘‘Canción no disponible’’.

Comentarios como: ‘‘¿Cómo que Spotify quitó Safaera?’’, ‘‘Hola Bad Bunny, tenemos una emergencia, quitaron Safaera’’, ‘‘Intenté poner Safaera en Spotify y no me deja, y yo pensando que el 2020 no podía ser peor’’, se lee en el hashtag.

Cabe señalar que, hasta el momento, no se sabe el motivo ni razón por la que la plataforma más famosa de música haya decidido ‘‘bajar’’ el tema.