La camisa Versace de Luis Miguel que encantó a Thalía

En 1993 Luis Miguel deslumbró tanto a fans como a la cantante Thalía no sólo por su voz sino por su atuendo que hoy es de nuevo tema de conversación.

El Sol se presentó en el Teatro Teotihuacan, del Centro de convenciones, en Acapulco, donde fue presentado por Raúl Velasco y recibió una medalla de manos de Thalía.

"Quiero decirte en nombre de todos nosotros los mexicanos que eres nuestro rey, nuestro sol, que eres todo para nosotros.

Estamos muy orgullosos de que seas mexicano, de tenerte y te amamos", comentó Thalía en aquel momento, mientras le ponía la medalla.

Y aunque quiso que "El Sol" bailara la coreografía de "Será que no me amas", Luis Miguel prefirió decir que después porque no había ensayado, y comenzó a cantar "Un hombre busca a una mujer".

El video de aquel día está disponible en YouTube, donde los seguidores del cantante no sólo lo alaban a él sino también señalan que hasta a Thalía tenía encantada.

El outfit de aquel Festival Acapulco 1993 incluía la famosa camisa de la marca Versace con estampado Barroco que ahora fue usada por Diego Boneta en las imágenes promocionales de "Luis Miguel la serie", serie biográfica donde interpreta a "El Sol".

La prenda del diseñador italiano Gianni Versace acompañó a Luis Miguel en el tour que emprendió en 1993 como parte de la promoción de su álbum "Aries", del que se desprendieron temas que hoy son clásicos de su carrera como "Suave" y "Hasta que me olvides".

Así como ahora Boneta modela la camisa de seda con decorados dorados también hay fotografías de los 90 del Sol cuando ya era una estrella internacional y aún estaba en sus veintes.