La caída de Badabun

CIUDAD DE MÉXICO.- La más grande empresa hispanoparlante de contenidos y creadores de youtubers en México, con más de 42 millones de seguidores, hoy se encuentra herida y con una baja en su popularidad.

Hace unas semanas, el escándalo cimbró a Badabun, ya que cinco de sus conductores denunciaron que sufrieron acoso sexual, homofobia, explotación laboral y estrés.

La polémica provocó la destitución de su CEO, César Morales, y el despido de la mayor parte de su plantilla, como es el caso de Lizbeth Rodríguez, la conductora de uno de los productos más rentables del famoso canal de YouTube, "Exponiendo infieles".

Alex Flores, Kim Shantal, Daniela "Queen" Buenrostro, Kevin Achutegui y Dani Alfaro, quienes durante mucho tiempo fueron conductores en la plataforma digital, denunciaron la violencia y el abuso que vivieron al interior de la empresa. Su testimonio sirvió para poner sobre la mesa el manejo del canal.

A pesar de que "La ex chica Badabun" declaró que ya no tenía trabajo porque "no hay manera de seguir en algo que ya no existe", los planes no se terminan para la joven de 25 años. Hace unos días confesó en su canal de YouTube que ella jamás se queda quieta y ya tiene muchos proyectos en puerta, como conferencias o seriales ya planeados con antelación.

Reiteró que aún tiene contratos con otras marcas y series que saldrán al aire este 2020, como la de "Cásate conmigo", de Facebook: "Yo tengo que cumplir con mi parte, no me permitiría dejar algún proyecto inconcluso. Tengo contrato con otras compañías. Si quiero ser youtuber, yo no puedo romper mis contratos porque hablaría muy mal de mí", dijo.

Por medio de un comunicado, Badabun explicó: "Todo el equipo que conformamos la empresa lamentamos profundamente los hechos sucedidos durante los pasados días, razón por la que César Morales Jiménez ha sido removido de su posición como Director General".



Según cifras del sitio web Social Blade, que se encarga de realizar estadísticas de los canales de YouTube, las ganancias mensuales que deja este proyecto se estiman entre 71 mil dólares y poco más de 1 millón de dólares anuales. Además, están en el primer lugar de las plataformas más vistas en todo México.

El ex CEO de Badabun contó que aunque es socio mayoritario, actualmente no tiene el control de la empresa, ya que sólo tiene el 35 por ciento de las acciones.

César Morales compartió que está desempleado por el momento. Pide estar en paz por salud mental. Actualmente ejerció una demanda contra Kevin, Álex, Kim, "Queen" Buenrostro y Dani Alfaro.